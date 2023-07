Boligkrisen er skapt av feilslått politikk

Ett år er tiden mange utbyggere må vente på å få et første møte med PBE i Oslo. Da er det ikke rart det går tregt med boligbyggingen her i byen, skriver innleggsforfatteren. Avbildet her en rekke boliger på Kjelsås i Oslo. Vis mer

Årsaken til de høye boligprisene er enkel: Det bygges ikke nok.

Boligkrisen i Oslo er forårsaket av byrådets mislykkede byutviklingsstrategi. Kraftige begrensninger på hvor og hvor raskt byen kan utvikles, er hovedårsaken til stadig høyere bolig- og leiepriser.

I disse dager rapporteres det om rekordhøye leiepriser, opp mot for eksempel 20.000 kroner i måneden for en toroms. Det rammer dem med dårligst råd hardest.

Det kommer på toppen av at boligprisene i Oslo har økt i et forrykende tempo over mange år, med en kvadratmeterpris på nesten 100.000 kroner i snitt. Det gjør det stadig vanskeligere å etablere seg. Det er et av byens største sosiale problemer.

Også et miljøproblem

Høye boligpriser fører også til at stadig flere må flytte ut til nabokommunene for å ha råd til en passende bolig. Det gir byspredning, tap av natur og økt trafikk inn til Oslo. Boligkrisen er derfor også et miljøproblem.

Det må reelt sett åpnes flere områder for boligutvikling, og det må være forutsigbart å planlegge boligbygging

Løfter om å gjøre noe med boligbyggingen er en gjenganger i forkant av valg. I 2015 lovet Raymond Johansen (Ap) å doble antall nye regulerte boliger sammenlignet med det daværende borgerlige byrådet. Resultatet er at antall vedtatte detaljreguleringer har gått ned fra 44 i 2015, til kun 12 i 2022.

I 2017 lovet Miljøpartiet De Grønne å få på plass et hurtigbehandlingsspor for nye boliger. Resultatet er at tiden det tar å få regulert et boligprosjekt, nå er på opp mot 2000 dager, lengst i landet.

Høyre, som i denne valgkampen også lover flere boliger, har som oppskrift på sine hjemmesider at: «Oslo skal si JA til nye boliger, ikke NEI». Parallellen til de rødgrønnes vage løfter i forkant av tidligere valg er slående. For å få fart på boligbyggingen trengs det konkrete løsninger på de faktiske årsakene til at det bygges for lite, ikke nye løfter og slagord.

Det er i hovedsak to ting som må på plass: Det må reelt sett åpnes flere områder for boligutvikling, og det må være forutsigbart å planlegge boligbygging.

Potensial for hele 120.000 nye boliger

Oslo er ikke tom for arealer der byen kan vokse. Plan- og bygningsetaten (PBE) har i forslaget til ny kommuneplan identifisert et potensial for hele 120.000 nye boliger. En stor del av dette potensialet ligger i flere titalls identifiserte «utviklingsområder».

Disse utgjør samlet sett et areal som er større enn hele indre Oslo by og består i dag av lite arealeffektive næringsbygg, som det i utgangspunktet er lønnsomt å erstatte med boliger.

De fleste utviklingsområder ligger i praksis brakk til de kommer lenger frem i den kommunale planleggingskøen

Det første problemet er at disse arealene kun er åpne for boligbygging på papiret. Selv om mange av disse utviklingsområdene også ble utpekt i kommuneplanen, både i 2015 og 2018, har det fortsatt ikke skjedd noe i de fleste områdene.

Hovedgrunnen er at Oslo kommune ikke tillater at utviklere kan sette i gang med å utarbeide sine prosjekter før det er gjennomført felles planlegging, og at dagens byråd har ønsket at det skal skje i form av tidkrevende områdereguleringer.

Problemet er at kommunen ikke klarer å levere på dette. En områderegulering kan ta ti år å utarbeide. Etter dette tar detaljreguleringen 5–8 år. Så må det søkes om rammetillatelse. Deretter kan det bygges.

Altså kan det ta opptil 20 år før en bolig står klar. Og den lange prosessen kan kun begynne når kommunen har kapasitet til å sette i gang med områderegulering. De fleste utviklingsområder ligger i praksis brakk til de kommer lenger frem i den kommunale planleggingskøen.

Må korte drastisk ned på tiden

Første løsning på boligkrisen er å korte drastisk ned på denne tiden, gjennom å forenkle de områdereguleringene som behandles, og droppe kravet om områdereguleringer og andre kommunale planer der det ikke er strengt nødvendig.

Uvisshet om hvor mange boliger som kan bygges, gir en uheldig dynamikk

For mange områder bør kommuneplanen være tilstrekkelig. Andre steder bør kommunen raskere avklare elementære ting som hvor veiene skal gå, hvor grøntarealer skal være og hvilke behov det er for skoler, barnehager, idrettsanlegg og andre fellesfunksjoner.

Det andre problemet er uforutsigbarhet både for utbyggere og innbyggere. Oslo klarer nemlig det kunststykket å lage svært detaljerte planer, uten å være forutsigbar om det viktigste, nemlig hvor mye som kan bygges.

Det er viktig for lokalmiljøet å vite hva de kan forvente av utvikling i sitt nabolag, og det er viktig for utbyggerne som skal kjøpe tomter. Tomter prises ut fra forventet verdi på boligene etter bygging, minus byggekostnader og avsetning for usikkerhet.

Uvisshet om hvor mange boliger som kan bygges, gir en uheldig dynamikk. Når flere utbyggere konkurrerer om tomter, vil den som vurderer utbyggingspotensialet til å være høyest, vinne. Det kalles «winner’s curse». Hvis en utbygger får beskjed etter å ha kjøpt tomten, at tillatt utnyttelse blir lavere enn forventet, har vedkommende sterke incentiver for å ikke gi seg.

Det koster selvfølgelig penger å sitte på en tomt man ikke får bygd ut, men så lenge boligprisveksten er høyere enn renten, vil verdien av tomten stige mer enn finansieringskostnadene. Dermed er det bedre å la reguleringsprosessen trekke ut i en langvarig konflikt med PBE enn å gå på et tap ved å godta PBEs forslag til utnyttelse.

Dagens bystyre forverrer uforutsigbarheten

Utbyggere har heller ingen grunn til å ta kommunens budskap på alvor når det gjelder hva man kan forvente å få bygget. Det er mange eksempler på at PBE tillater vesentlig høyere utnyttelse enn overordnede planer tilsier. Det finnes tilsvarende mange eksempler på at utbyggere som følger kommuneplanen og andre politiske vedtak til punkt og prikke, uventet får avslag.

Dagens flertall i bystyret forverrer uforutsigbarheten ved ofte å ta utbyggers parti i enkeltreguleringer, også der PBEs anbefaling er i tråd med tidligere vedtak. Men én etasje ekstra her og der løser ikke boligkrisen: Forskning har vist at uventet økt utnyttelse på en tomt, fører til høyere pris og lengre planleggingstid på omkringliggende tomter. For hver bolig man «tjener» på å se bort fra overordnede planer, mister man mange flere i forsinket utvikling.

Nylig klarte Hamar kommune å ferdigbehandle en stor boligregulering på ett år. På den tiden rakk de to politiske behandlinger, en naboaksjon med klager, justering av prosjektet etter klagene og endelig vedtak. Det er kun mulig når det er forutsigbarhet.

Ett år er tiden mange utbyggere må vente på å få et første møte med PBE i Oslo. Da er det ikke rart det går tregt med boligbyggingen her i byen.