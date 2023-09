Meg, meg og mitt

Frivillige og ansatte på Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo pakker matposer i november 2022. Vis mer

Dette var lokalvalg, men alle de røde varsellampene burde blinke.

Publisert: 14.09.2023 07:00

I verdens rikeste land står 100.000 familier i matkø. Samtidig skyller en mørkeblå bølge over landet. Individualismen rår. Hva skjedde med fellesskapet?

Hvis noen spør meg hva som kjennetegner Norge, svarer jeg fellesskap. Ikke bare fordi det fungerer, men fordi det er det samfunnet er bygget på. Ideen om at alle sammen i dette lille vakre landet skal sørge for at flest mulig får det best mulig.

Selv om vi ikke hilser på hverandre andre steder enn på fjellet, er ideen om fellesskap til stede. Et spleiselag som sørger for å løfte opp igjen den som faller utenfor. Eller gjør det mulig å være syk uten å bekymre seg for sykehusregningen.

Dette kan vi takke arbeiderbevegelsen for, som gjennom hundre år har kjempet for godene og rettighetene mange i dag tar for gitt. Velferdsstaten. Fellesskapet. Sosialisme som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i.

Og her står 100.000 familier i matkø. Tallet er fra forbruksforskningsinstituttet Sifo.

Det finnes penger nok til å løfte disse menneskene ut av fattigdom, men hvor er viljen?

Istedenfor å prioritere de svakeste stemmer velgerne frem et politisk blått hav som nedprioriterer det mange i dag tar for gitt. Fellesskapet. Velferden. Oss.

Om det skyldes at Arbeiderpartiet stadig beveger seg vekk fra sin egen rot og til høyre, eller dårlig mobilisering fra venstresiden, skal jeg ikke synse om. Men kun 62 prosent av dem med stemmerett stemte. Og de som har mest, fikk bestemme. Det er trist – og ødeleggende for demokratiet.

En blå bølge gagner kun dem som allerede har mest. Det har skjedd før og kommer til å skje igjen. Enten det er snakk om kutt i brillestøtte for barn, kutt i skatt til de rikeste eller å sende bestemor ut på anbud. Det er direkte skadelig for fellesskapet.

Dette var lokalvalg, men alle de røde varsellampene burde blinke. Skal fellesskapet tas vare på og styrkes slik at ingen er nødt til å stå i matkø i fremtiden, må det mobiliseres de neste årene. For fellesskapet. For oss.

For uten fellesskapet, hva blir vi da?

Innleggsforfatteren er medlem av partiet Rødt.