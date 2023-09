NRK vrir seg unna

Jeg gjorde en feil, og NRK grep muligheten, skriver Anki Gerhardsen. Vis mer

Hvem rammes av det inntrykket NRKs journalistikk etterlater?

Publisert: 15.09.2023 13:00

Ingenting er så irriterende som å se en viktig debatt spore av fordi man har gjort en feil i anslaget. Jeg gjorde en feil, og NRK grep muligheten.

Det handler om hvorvidt Forsvaret har fulgt opp varsler Silje Falmår på en god måte eller ikke. NRKs saker gir et klart inntrykk av at Forsvaret absolutt ikke har det, og dette inntrykket har satt seg som en sannhet overalt.

Kronikken ble skrevet fordi jeg mener at pressen underkommuniserer sterke signaler som antyder det motsatte. En stor granskningsrapport fra Forsvaret slår fast at oppfølgingen i all vesentlighet har vært omfattende og god gjennom hele tjenesten.

Men så var det feilen, da. Mitt innlegg kan gi inntrykk av at NRK ikke har omtalt rapporten. Det har de, og det var ikke min hensikt å skjule det. Fra mitt ståsted føyde bare omtalen seg pent inn i det samme narrativet som jeg ellers beskriver inngående.

Tittelen var som følger: «Forsvaret innrømmer feil i oppfølging av Silje etter overgrepsvarsel.» Videre siterer de Falmårs advokat på at hovedkonklusjonen er at de ved to anledninger ikke har fulgt plikten sin. NRK formidler ikke på en tydelig måte at hovedkonklusjonen tvert imot er frifinnelse.

I sitt tilsvar til meg er det feilen jeg gjorde, Marius Tetlie i NRK først og fremst angriper. Det etterlatte inntrykket som journalistikken deres har ført til, nevner han ikke med ett ord. Vi er enige om at oppfølging av varslere er et område pressen skal dekke. Vi vet at Forsvaret har hatt store problemer, og NRK har gjort mye bra.

Det handler ikke om det. Det handler om denne spesifikke saken, og om den har hatt slagside. Og jeg lurer på hvorfor det er så vanskelig for NRK å svare: Synes dere selv at dere har gitt publikum en fair sjanse til å fange opp at oppfølgingen av denne varsleren kanskje ikke var så verst?

Hvem rammes av det inntrykket NRKs journalistikk etterlater? Finnes det en måte å dekke denne tematikken på, uten å trekke slutninger for tidlig?

Jeg har rettet opp feilen i debattinnlegget.