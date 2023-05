Reguleringen er svært effektiv

03.05.2023 22:00

En stadig mer effektiv regulering gjør nå betydelige innhugg i profitten til aktører som selger spill til nordmenn ulovlig, og Norsk Tipping vinner markedsandeler. Det er forståelig at ComeOn-eier Morten Klein ønsker å forsvare interessene sine. Å bruke alternative fakta er i beste fall spekulativt.

I Aftenposten 3. mai sier Klein at antall spilleavhengige i Norge øker. 2. mai opplyste kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i Stortinget at nye tall fra Universitetet i Bergen viser en signifikant nedgang i antall spilleavhengige.

Klein hevder også at antall spilleavhengige i Sverige er redusert med 25 prosent siden 60 private aktører fikk lisens i 2019. Den siste, offisielle svenske målingen fra 2022 viser at utviklingen sto på stedet hvil. Det ble altså ikke bedre i et lisensmarked.

Det er riktig at siste befolkningsundersøkelse om pengespill i Norge (2020) viste en stor økning i antall problemspillere i Norge. Både myndighetene og Norsk Tipping svarte med tydelige grep:

Ulovlig pengespillreklame er fjernet fra norske TV-skjermer.

Forbudet mot å overføre penger til og fra ulovlige spillselskaper håndheves mer effektivt.

Den største ulovlige aktøren fikk tvangsmulkt fra Lotteritilsynet og trakk sin norske markedsføring. Flere selskaper fulgte etter. Fra 2024 vil trolig nettsidene deres bli blokkert for nordmenn.

Norsk Tipping halverte tapsgrensene på nettkasino og innførte pause på 15 minutter etter en times spill. Nettkasino ble fjernet fra forsiden på mobil og nett.

Norsk Tippings AI-verktøy Spillepuls ble satt inn for høyinvolverte spillere, med god effekt.

Også gjennom Norsk Tippings egen problemspillmåling ser vi at utviklingen går rett vei. Det betyr at den norske reguleringen er svært effektiv. Og mens Klein hevder at ny teknologi vil tvinge frem en lisensmodell, mener vi svaret er motsatt: Ny teknologi gir også myndighetene mulighet til å regulere strammere. Det gir oss alle et tryggere pengespillmarked.

Thor Gjermund Eriksen, administrerende direktør, Norsk Tipping