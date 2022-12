Langt fra idealer om objektivitet

I en kronikk i Aftenposten 28. november ønsker Truls Simensen og Solveig Jacobsen ved Oslo universitetssykehus å bidra til en mer opplyst debatt. Men i stedet underspiller de Rettsmedisinsk institutts (RMI) avgjørende rolle i justismordet. Det samme gjør tidligere overingeniør Bente Mevåg i RMI i et innlegg på Politiforum 2. desember.

Da Viggo Kristiansen i 2000 stilte seg uforstående til anklagene, ba politiet RMI om hjelp. RMI sendte da prøver til Spania for analyse, sammen med referanseprøver fra Kristiansen og Jan Helge Andersen. Rapportens ordlyd viser at det også ble opplyst om at de to var mistenkt sammen. Hadde RMI ønsket en objektiv tolkning av resultatene, burde slike detaljer ikke ha blitt oppgitt. Et mulig ønske om å «hjelpe» oppdragsgiver kan ellers forklare hvorfor en analyse som viste tegn på spor etter fire ulike menn, ble rapportert som negativ og holdt skjult for retten.

Men Simensen og Jacobsen mener visst likevel at RMI har fulgt standarden om å være objektiv og gi korrekt fremstilling av usikkerhet. Det rimer dårlig med dette sitatet fra Mevåg: «Det var ren uflaks at det ikke er funnet spor etter gjerningsmennene.» Det kan synes som om politiets overbevisning om to gjerningsmenn har vært et premiss. Det er i så fall graverende for RMI som institutt.

I retten slo Mevåg fast at det utvilsomt var to gjerningsmenn. Dette står i sterk kontrast til hennes påstand i dag om at hun opplyste retten om at resultatene hadde «meget liten bevismessig betydning».

Under Kristiansens forsøk på å få saken sin gjenåpnet mente Justisdepartementets kontrollorgan Den rettsmedisinske kommisjon at det ikke var noe nytt ved DNA som hadde betydning for gjenåpning av saken. Men i dag vet vi at Riksadvokaten har slått fast at det likevel ikke finnes DNA-bevis for to gjerningsmenn. Det fremstår ikke som et godt forsvar for Mevåg og RMI å støtte seg på et kontrollorgan som åpenbart også har sviktet.

Mevåg og RMI har ikke vært i nærheten av å forholde seg til de idealer om objektivitet Simensen og Jacobsen ellers forfekter. Det gjelder også om feilene har skjedd ubevisst.

Jon Harald Leknes, statistiker og mangeårig meddommer