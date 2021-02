Skattedebatten er feilplassert

Marie Sneve Martinussen Nestleder i Rødt

I går 23:00

Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, svarer leder i tankesmien Agenda, Terje Svensson. Foto: Ryan Kelly / NTB

Venstresiden kan ikke skulke unna.

Når Rødts skattepolitikk angripes fra venstre av sentrum-venstre-tankesmien Agenda, kan man lure på om det politiske kartet har gått i surr. Men det er skattedebatten, og ikke Rødts skattepolitikk, som er feilplassert.

I to tiår har høyresiden fått styre skatteskuten, fra regjeringsposisjon og i opposisjon. Der de borgerlige har kuttet hvert år ved makten, satt de rødgrønne i en selvpåført tvangstrøye i form av et «skatteløfte» som fredet kuttene fra Bondevik II. De endte derfor opp med å styre innenfor rammene som høyresiden har lagt for velferden.

Skattegaver til landets rikeste

For det er det skattepolitikk egentlig handler om, å skaffe inntekter til fellesskapet. Når 60 milliarder kroner har forsvunnet fra skattekassen de siste 20 årene, får det konsekvenser.

Når Folkehelseinstituttet (FHI) må kutte i ansatte og testkapasitet, lokalsykehus legges ned, og fødeavdelinger må holde sommerstengt, er det ikke for moro skyld. Det er for å spare inn skattegavene gitt til landets rikeste.

Ingen hvileskjær

Å snu skuten er en stor oppgave, men venstresiden kan ikke skulke unna. I Rødts alternative budsjett finnes ingen hvileskjær for Forskjells-Norge. Vi foreslår velferdsreformer for folk flest, som gratis barnehage, innfasing av gratis tannhelse og sterkere sikkerhetsnett for dem som ikke kan eller får jobbe.

Vi vil finansiere det med skatt på store formuer, luksusarv og millioninntekter og på arbeidsfrie inntekter som aksjeutbytte. Til sammen øker det skattenivået til 2013-nivå.

For den rikeste prosenten blir det kanskje mindre å rutte med til svømmebasseng i hagen og turer med privatflyet. For det store flertallet innebærer budsjettforslaget færre regninger å betale, høyere inntekter og lavere avgifter.

Et paradoks

Det største mysteriet er ikke, som Agenda-lederen ser ut til å mene, at Rødt «kun» foreslår 25 prosent skatt på arv over 100 millioner. Det er at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet lukker døren for skatt på luksusarv.

I regjering forsvarte de en urettferdig arveavgift som ikke gjorde forskjell på folk flest og dynastiarvinger. I opposisjon vil de ikke engang diskutere hvordan en rettferdig arveskatt kan se ut. Det er et paradoks.

Hvis et nytt flertall skal snu om på forskjellspolitikken som dagens regjering fører, kan man ikke adoptere høyresidens ideologiske motstand mot at de som fødes inn i stor rikdom, skal bidra mer til fellesskapet.

Det kan se ut som om Rødt er et sikrere valg dersom man ønsker en ny kurs, og ikke bare et pauseinnslag mellom borgerlige kuttregjeringer.

