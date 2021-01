Den farlige avhengigheten

Mímir Kristjánsson Stortingskandidat for Rødt i Rogaland

Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) under pressekonferansen om korona og innreiserestriksjoner. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Pandemien viser oss behovet for at vi blir mer selvforsynte i årene som kommer. Ikke bare på mat og medisiner, men også med kortreist arbeidskraft.

Onsdag satte regjeringen foten ned og stengte grensene for alle som ikke har et «nødvendig ærend« i Norge. Avgjørelsen kom etter måneder med krass kritikk av regjeringens håndtering av problemene med importsmitte.

De siste månedene har vi hatt lite kontroll med hvem som kommer inn til landet. Teledata viser for eksempel at det var 31.600 sim-kort fra Polen og Litauen aktive i Norge i årets to første uker. Antall tester fra disse landene i samme periode var 17.500.

Samtidig som nordmenn ble forbudt å gå på besøk til hverandre, kom det altså 14.100 mennesker fra Polen og Litauen inn i landet som vi ikke fikk testet.

Da er det kanskje ikke så rart at vi har slitt med å slå ned viruset.

Inngripende tiltak, ett unntak

Regjeringen har ikke veket unna inngripende tiltak for å beskytte befolkningen mot smitte. I den grad regjeringen har trosset faglige råd, er det for å innføre enda strengere tiltak.

Et eksempel var da kunnskapsminister Guri Melby denne uken åpnet for mer bruk av hjemmeskole på gult nivå – mot anbefalingene til Helsedirektoratet.

Denne regelen har ett unntak, og det er kampen mot importsmitte.

Regjeringen stenger ned serveringsbransjen på få timer. Men den bruker måneder på å innføre noe så enkelt som obligatorisk krav om testing ved grensene.

I sommer avslørte Aftenposten at Høyre innførte karantenefritak for EØS-arbeidere etter å ha mottatt instrukser pr. SMS fra lobbyorganisasjonen Norsk Industri. Resultatet ble ikke overraskende en ny smittebølge noen måneder senere.

Lenge før kravet om obligatorisk testing ble innført ved norske flyplasser, sendte regjeringen ut på høring et forslag om å innføre portforbud for alle landets innbyggere.

I en periode risikerte vi faktisk å få strengere kontroll ved dørstokken hjemme enn ved riksgrensen over Svinesund. Slik ble det heldigvis ikke.

Avhengig av arbeidsinnvandring

Når Erna Solberg og Bent Høie har latt arbeidskraften flyte tilnærmet fritt over grensene, er det fordi Norge og norsk økonomi har gjort seg helt avhengig av arbeidsinnvandring.

Allerede slår norske verft alarm etter at regjeringen innførte krav om nødvendig ærend ved innreise til Norge.

Vi har fått tilsvarende bekymringsmeldinger fra landbruket, som tidlig i pandemien fikk store problemer med å få plukket frukt og bær uten arbeidskraft fra utlandet.

Behov for å bli selvforsynt

Et land som ikke kan bygge husene eller plukke åkrene sine uten storstilt import av arbeidskraft, har et alvorlig problem. Pandemien har vist oss fordelene ved å ha tilgang på kortreist arbeidskraft.

Dette er i høyeste grad også et beredskapsspørsmål. På den andre siden av koronakrisen bør det være en hovedoppgave å gjøre Norge mer selvforsynt, også med nødvendig arbeidskraft.

Vi har nok folk å ta av: 197.000 mennesker står nå arbeidsløse.

Vi bør heller bygge ned grensene mellom Nav og arbeidslivet, enn å holde grensene åpne for importsmitte under pandemien.