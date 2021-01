Kort sagt, søndag 17. januar

Flerspråklig koronatelefon tar ikke tid

I Aftenposten 14. januar sier Helsedirektoratet at de i beste fall vil ha en flerspråklig koronatelefon klar om tre uker. Det er pinlig sent.

I podkasten Folkefeber forteller norsksomalierne Faisa Warsame og Ayan Bashir Sheikh-Mohamed hvordan de startet den somaliske koronatelefonen i løpet av timer da den utbredte smitten i miljøet ble kjent. Den livreddende telefonen måtte imidlertid legges ned etter to måneder grunnet manglende offentlig støtte. Det offentlige tok aldri kontakt med lederne bak telefonen.

Hvorfor brukes ikke kunnskapen fra denne telefonen til å bygge opp den offentlige?

Folkehelseinstituttet ba 5. november myndighetene innføre tiltak for å senke smitten blant innvandrere. Ekspertgruppen svarte 4. desember at de skulle opprette en flerspråklig koronatelefon som et strakstiltak. At den ennå ikke er på plass, er en nedprioritering av minoriteter. Manglende tillit til minoritetene i utarbeidelsen av tiltak fører til at de ikke fungerer.

Vi ber Helsedirektoratet kontakte lederne bak den somaliske koronatelefonen. Midt i andre bølge er de unødvendige forsinkelsene for kostbare. Vi har ingen flere å miste.

Amanda Hylland Spjeldnæs, Ida Sofie Rettedal Skjæveland og Sine Grude, alle er medisinstudenter ved Universitetet i Oslo og leder podkasten Folkefeber