Pandemigjelden til barna

Magne Raundalen Barnepsykolog

Willy-Tore Mørch Professor emeritus

På oss som har all vår bakgrunn i barnefeltet, virker det kriminelt at konkurser i skjenkebedrifter får ti ganger større oppmerksomhet enn ettervirkningene på barna, skriver debattantene. Foto: Lise Åserud/ NTB

Barna og deres familier bør kompenseres økonomisk for det de har tapt under pandemien.

Etter pandemien står Norge som nasjon i dyp gjeld til barna. Det handler om at staten påla restriksjoner av så omfattende karakter at det snudde opp ned på hverdagen deres.

Restriksjonene handlet i liten grad om beskyttelse av barn, men om samfunnsbeskyttelse på mange plan. Dagen 12. mars 2020 startet med et budskap som var en blanding av å «slå ned» og «bremse» virusspredning. Barnehager og skoler skulle fortsatt holdes åpne.

Dagen endte likevel med full hjemsendelse av barnebefolkningen.

Toppeksperter sa at dette handlet om manglende beredskap på grunn av årelang slanking av helseforetakene. Barna måtte betale en stor del av prisen for tidligere forsømmelser.

Virker kriminelt

Etter vår oppfatning opptrer vi som rene bedragere hvis vi ikke starter et krafttak for barn og unges fremtid. På oss som har all vår bakgrunn i barnefeltet, virker det kriminelt at konkurser i skjenkebedrifter får ti ganger større oppmerksomhet enn ettervirkningene på barna.

Gjennom hele etterkrigstiden har det pågått en positiv normendring i samfunnet vårt. Statens ansvar for befolkningener blitt styrket, og menneskerettigheter og menneskeverd er satt på den internasjonale agenda. Og selvsagt er den nå 30 år gamle Barnekonvensjonen en bærebjelke.

Vi trenger et bevisst, faglig og sosialt løft for barnebefolkningen i lang tid fremover. I tillegg er det et viktig poeng for oss som ser litt lenger enn til neste valg, at vi formidler til barna at dette ikke handler om milde gaver fra snille nisser.

Det handler om et forpliktende ansvar for å gi dem målrettet kompensasjon for den bærende rollen de spilte, i bekjempelsen av vår pandemi.

Klingende mynt

Barna har rett og slett en heltestatus når vi kan si at vi har vært blant de beste i Europa til å holde spredningen og dødeligheten nede.

Barna er blitt fratatt meget i en formativ alder, og barnas familier er blitt reduserte omsorgsgivere. Spesielt gjelder dette dem som allerede var i barnevernets bekymrede søkelys.

Det som må skje for å hedre nasjonens minste helter, må være faglig fundert og koste penger. Det må være en familieorientert satsning, slik at mor og far må prioriteres.

Nå som ellers dreier det seg om prioriteringer. Det dreier seg om kompensasjoner i klingende mynt som så rundhåndet er gitt til industri og foretak.

Å gi full kompensasjon for tapt barndom for hele nasjonens barn vil overskride oljefondets saldo, men 70 prosent av medianinntekten for en gjennomsnittlig familie mener vi nasjonen kan bære, 360.000 kroner.

Opprette kommisjon

Det er regjeringen som har ansvar for at barn og unge er blitt lukket ute fra skole, barnehage etc. etter 12. mars, og det er regjeringen som har ansvar for kompensasjonen.

Kvinnslandrapporten konkluderer med at «barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag».

Derfor bør det oppnevnes en kommisjon av kloke barnebeskyttere med kunnskap om barns rettigheter, som skal beregne kompensasjonen i kroner og øre.

Stortingsvalget til høsten vil vinnes av de partier som tar dette på alvor.