Vi har to pandemier i Norge i dag. Én i Oslo og én utenfor.

51 minutter siden

I Oslo får du stygge blikk om du går inn i butikken eller på bussen uten munnbind, skriver innleggsforfatteren. Bildet er tatt i februar i år. Foto: Stein Bjørge

Vaksinefordelingen er distriktspolitikk forkledd som smittevern.

Den ene pandemien skjer i Oslo og den andre i resten av landet. For der Oslo-beboerne er inne i sin fjerde måned med sosial nedstengning, går livet så å si som normalt i mange deler av landet.

Bor du i Oslo, husker du nok 6. november. Det var da byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fortalte at fra mandagen etter ville Oslo si farvel til treningssentre, kinosaler, lekeland, bowlinghaller og barer.

Nedstengingen som skulle vare i tre uker, har nå vart i 111 dager.

Og det er ingen ende i sikte.

Nedstenging er blitt normalen

Utenfor Oslo derimot har det bare vært sporadiske nedstengninger. Etter en uke eller tre uten mulighet for sosiale aktiviteter, blir befolkningen rastløs, og lokale politikere åpner opp igjen. I Oslo har dette vært normalen i nesten fire måneder.

I Oslo får du stygge blikk om du går inn i butikken eller på bussen uten munnbind. Utenfor Oslo får du rare blikk om du bruker munnbind.

Skal du handle bursdagsgave i Oslo, må du søke opp kjøpesenteret for å se om det er åpent, eventuelt hvilke butikker som er åpne.

Skulle du være så heldig at det er åpent denne uken, må du for all del huske munnbindet. Jo lenger utenfor Oslo du reiser, jo flere butikker er åpne, og jo færre munnbind ser man.

Føles på kroppen hver dag

Videregående skoler og universiteter i Oslo har knapt vært åpne det siste året. Hjemmekontoret, som skulle vare noen uker, er blitt til måneder.

Å ta med seg en bunke munnbind før man skal gjøre ærender er blitt normalen. Å sprite hendene hver gang man kommer inn i et lokale det samme.

Pandemien føles på kroppen for alle hver eneste dag. Men jo lenger ut av Oslo man kommer, jo mer er pandemien en ting man ser på TV, men som man ikke merker noe særlig til daglig.

Prisen man må betale

På tross av alle tiltak blir flere og flere smittet i hovedstaden.

Alle de ulike virusvariantene som finnes, kommer til Oslo først. Det er prisen man må betale, for å være knutepunktet til det store utland.

Mange av de 179.000 som pendlet til Oslo hver eneste dag i 2019, har hjemmekontor i 2021. Det hjelper, men de som fremdeles tar turen, kommer fra kommuner uten like strenge smitteverntiltak.

Men fremfor alt lever man tett i Oslo. Svært tett.

Distriktspolitikk forkledd som smittevern

Oslo består av 15 bydeler som hver for seg ville vært blant Norges 50 mest folkerike kommuner. Sju av bydelene ville vært blant de 25 største.

Det er flere som bor i bydel Frogner enn i både Sarpsborg og Tønsberg. Søndre Nordstrand er større enn både Haugesund og Porsgrunn. 14 av 15 Oslo-bydeler er mer folkerike enn Molde.

Se på bydel Gamle Oslo for eksempel. Der bor det flere enn 55.000 innbyggere fordelt på 7,5 kvadratkilometer midt i Oslo sentrum. Det bor flere innbyggere der enn i Bodø kommune, hvor de kan boltre seg på over 1300 kvadratkilometer.

Bydelen får denne uken tolv – 12 – vaksiner. I Bodø er tallet for samme uke 1330. I Bodø er det til nå blitt satt 5800 vaksinedoser. I Gamle Oslo er tallet 1936.

Dette er distriktspolitikk forkledd som smittevern.

Vi har to pandemier i Norge i dag. Én i Oslo og én utenfor.