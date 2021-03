Anne Frank for treåringer?

Anne Frank og Greta Thunberg er blant flere kjente personer som inngår i barnebokserien «Små folk, store drømmer». Foto: Faksimile Gyldendal.no

Min datter kom gråtende hjem fra skolen. Skal seksåringer lære om Anne Frank?

Små barn ble drept i tyske konsentrasjonsleirer, men hvor tidlig skal vi fortelle deres jevnaldrende om det som skjedde?

Min datter kommer skremt hjem fra skolen. Der har hun lest en bok om Anne Frank. Hun begynner å spørre om Hitler og jødene. Boken hun har lest, inngår i Gyldendals serie «Små folk, store drømmer».

På forlagets hjemmeside presenteres den som den «perfekte gave»:

Barna får «lære om livene til kjente historiske kvinner som har utmerket seg innen alt fra vitenskap og mote til menneskerettigheter og kunst. Alle har de gjort enestående ting og levd enestående liv, og alle begynte som et lite barn med en drøm».

Gyldendal forlags anbefalte aldersgruppe for bøkene er tre til seks år. De to bøkene som fremheves på forlagets hjemmeside, handler om Greta Thunberg og Anne Frank. På omslagene er de tegnet med store hoder, runde kinn og butte fingre. Anne Frank ser ut som en søt seksåring. Dette er dypt ubehagelig på flere måter.

Tragedie som suksesshistorie

For det første: Anne Frank er riktignok en «kjent historisk kvinne». Men det som ble hennes skjebne, å bli tilintetgjort i tyske konsentrasjonsleirer, var ikke noe hun «drømte» om.

For det andre er ikke det som skjedde med den 15 år gamle Anne Frank i konsentrasjonsleirene Auschwitz og Bergen-Belsen en historie egnet for tre til seks år små barn.

Vår tids barn blir fôret med kunnskap om denne verdens ondskap og tragedier på utallige plattformer, men det er ikke alt de trenger å få vite med én gang. Det er de voksnes ansvar å la barn få lov til å være barn, så lenge det varer.

Det er også kvalmende å se hvordan Gyldendals bok om Anne Frank og presentasjonen av den sidestiller suksess med det å være kjent. Den dypt tragiske og opprørende historien om Anne Frank og hennes familie får et positivt «spinn», og løftes frem som historien om en forlagssuksess med millioner av lesere.

Burde ikke vært utgitt

Boken vektlegger at Anne Frank «ble en av verdens mest elskede dagbokskrivere, og fanget lesernes hjerte og sinn». Men barn er ikke dumme. Mange vil, som min datter, forstå at kjernen i denne historien dreier seg om noe virkelig grufullt.

Da jeg i fjor ga ut en faktabok om pinnsvin i samarbeid med billedkunstneren Karen Aarre, redigerte jeg vekk de mest brutale detaljene om pinnsvinenes liv og død.

Noen vil si at det er å ta ansvar, andre at det er å forstå sitt publikum. Gyldendal, med sin «søte» bok om Anne Frank for tre- til seksåringer, gjør ingen av delene.

Forlaget viser en forbausende mangel på vurderingsevne. De burde aldri ha utgitt en bok om Anne Frank for denne aldersgruppen.