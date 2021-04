Vaksiner lærerstanden nå – og senest innen skolestart

Rita Helgesen Leder, Norsk Lektorlag

20. apr. 2021 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

Vi har gjentatte ganger siden pandemien startet, varslet om manglende smittevern for ansatte, skriver debattanten. Foto: Vidar Ruud/NTB

Dette er et absolutt krav.

Debatt

Lektorlagets tillitsvalgte melder om et økende trykk fra medlemmer som har stått i skoler med haltende smittevern. Samtidig har budskapet ovenfra vært at smitte ikke spres i skolen.

I over ett år har vi meldt inn til myndighetene og statsråden om dårlig smittevern, veiledere som ikke fungerer, og dårlig tilrettelegging. Vi har overbrakt frustrasjon og engstelse fra tillitsvalgte og medlemmer, men har jobbet i motbakke hele veien. Folkehelseinstituttet har hatt all faglig makt i disse prosessene.

På bekostning av ansatte

Fra nyttår har vi flere ganger registrert at både assisterende helsedirektør Espen Nakstad og direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet har uttrykt bekymring for økt smittespredning i skolen med mutantsmitten.

Flere ganger har Helsedirektoratet sagt at man må få bukt med smittespredning i skolen, og at de tiltakene vi har hatt til nå, ikke har vist seg tilstrekkelige i møte med mutantsmitte.

Parallelt med dette har vi vært i møter med FHI som her synes å ha ett eneste oppdrag: Å berolige lærerorganisasjonene med at lærerne ikke smittes mer enn andre yrkesgrupper, at barn og unge smitter i mindre grad enn andre, og at det tross mutantsmitte ikke er flere smitteutbrudd ved skoler enn i fjor høst. Det overordnede målet har vært å skjerme barn og unge fra de tyngste tiltakene – derfor har man strenge tiltak i samfunnet ellers. Men altså på bekostning av dem som jobber i skolene.

Fakta Dette er de ulike prioriteringsgruppene 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75–84 år 4a. Alder 65–74 år

4b. Personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander 8. Alder 55–64 år 9. Alder 45–54 år 10. Resten av befolkningen Vaksinedoser fordeles til bydelene ut fra befolkningssammensetning og smittetrykk. Dette betyr at de ulike bydelene i Oslo har ulikt vaksinasjonstempo. Det er også derfor noen bydeler har kommet lenger enn andre i vaksineringen. Kilde: FHI.no og Oslo kommune Vis mer

Avviser bekymringer

Vi har gjentatte ganger siden pandemien startet, varslet om manglende smittevern for ansatte. De er bekymret for å bli utsatt for smitte.

Dette avvises hver gang av FHI, som svarer at bekymringene er basert på et manglende faktagrunnlag. FHI har all makt i hvordan smittevernet i skolen skal være, og de holder hardt på at det er større sannsynlighet for at elevene smitter hverandre utenfor skolen enn på skolen. Rapporter fra Danmark peker på det motsatte.

Tidligere i vinter fikk vi en 10 minutter lang video fra FHI. Der forklarer og legger de frem statistikk de mener viser at det ikke er stor smittefare i skolene eller at lærerstanden er spesielt utsatt. Denne videoen ønsket de at organisasjonene skulle dele for å berolige medlemmene våre. Vi har ikke fulgt oppfordringen.

Absolutt krav

Det var med stor lettelse vi mottok nyheten i april om at FHI åpnet for at ansatte i skolen bør prioriteres i vaksinekøen – etter at lærerorganisasjonene har bedt om dette i flere måneder. Så kom nyheten om at vaksinasjonsprosessen kan bli forsinket med inntil tolv uker.

Skoleansatte må være trygge på jobben. Frustrasjonen øker i omfang når mange opplever at ingenting skjer i praksis på den enkelte skole, uansett oppdateringer og trafikklysmodeller. Mange av våre medlemmer har måttet kjempe for å få lov til å bruke munnbind i overfylte klasserom.

Nå krever Lektorlaget at ansatte i skolen prioriteres for vaksiner umiddelbart i smitteutsatte områder – men også at de som jobber der det pr. i dag er lite smitte, prioriteres så snart risikogruppene og helsepersonell er vaksinert. Det er et absolutt krav fra Norsk Lektorlag at samtlige som jobber i skolen, er fullvaksinerte før neste skoleår starter midt i august.