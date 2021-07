Alkohol hører ikke hjemme i idretten

Idretten må være en trygg, inkluderende og alkoholfri sone.

Alkohol promoteres bredt og effektivt i både sosiale og tradisjonelle medier, skriver debattantene. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Se navn på alle debattantene nederst i artikkelen.

OL og Paralympics er like om hjørnet. Norge skal i år sende det som kanskje er tidenes sterkeste norske tropp til sommerlekene.

Vi vil være mange som følger heltene våre i mediene disse ukene, og en betydelig andel av oss vil være barn og unge som har disse toppidrettsutøverne som store forbilder.

Alkohol promoteres bredt

I Norge er vi så heldige at vi har et forbud mot alkoholreklame. Det er med på å beskytte barn, ungdom og andre sårbare grupper mot skadelig påvirkning. Stortinget har sluttet seg til Verdens helseorganisasjon (WHO) mål om å redusere alt skadelig alkoholforbruk med 10 prosent innen 2025.

En av WHOs fem prioriterte strategier for å nå dette målet, er nettopp et slikt forbud.

Likevel promoteres alkohol bredt og effektivt i både sosiale og tradisjonelle medier. Det blir gjerne presentert som premissleverandør for feiring. Reportere som spør «Hvordan skal du feire?» eller kameraene som fanger champagnesprutingen etter premieseremonier.

Selvsagt må alle få feire som de vil. Men i oppkjøringen mot OL og i forbindelse med at samfunnet og idretten er i ferd med å gjenåpnes, ber vi idrettens ledere, trenere og støtteapparat tenke over hvordan alkohol snakkes om og omgås i miljøene.

Alkoholen trenger ikke mer promotering enn den allerede får. Mange utøvere, i alle aldre, og på alle nivå, trenger bekreftelse på at det i idretten er helt naturlig å velge alkoholfritt.

Bekymret for barn og unge

Vi ber også våre toppidrettsutøvere være seg bevisste at de er forbilder for 800.000 barn og unge i den organiserte idretten, og at det de promoterer, gjør, og sier foran kamera gjør inntrykk.

Vi er nemlig spesielt bekymret for våre barn og unge. Hva lærer de når de hører TV-reportere spørre gullvinnere om det blir «noen trønderfest i kveld?». Eller når OL, cupfinaler og andre store mesterskap rammes inn av stemningsrapporter fra puber og andre «folkefester?».

Myten om at ungdom må læres opp til å drikke alkohol med måte, lever i beste velgående. Det eneste de lærer av å se at prestasjoner feires med alkohol, er imidlertid at det er en selvfølge å feire prestasjoner med alkohol.

Trengs gode forbilder

Derfor inviterer vi til å ta en for laget. Det skadelige alkoholforbruket følger nemlig det moderate proporsjonalt. Skal vi nå målet om en reduksjon på 10 prosent, må alt forbruk reduseres tilsvarende.

I det ligger det også at ledere, trenere og støtteapparat må fremstå som gode forbilder for utøverne, og skape en intern kultur for et trygt, inkluderende og alkoholfritt idrettsmiljø.

Det gjelder like mye i OL og VM som på Norway Cup, eller treningssamling med idrettslaget.

Vi som har signert dette brevet, arbeider aktivt for at idretten skal være en trygg, inkluderende og alkoholfri sone, og et miljø som utsetter ungdoms alkoholdebut og reduserer Norges alkoholforbruk.

Med drahjelp fra den organiserte idretten, vil vi bidra til at Stortinget når sitt mål.

Innlegget er signert av:

Åsmund Kleivenes, prosjektleder, Idrett uten alkohol

Sondre Guttormsen, friidrett

Salum Kashafali, friidrett

Silje Opseth, skihopp

Magni Smedås, langrenn

Sven Martin Skagestad, friidrett

Fredrik Øvereng, friidrett

Espen Aakervik, langrenn

Marthe Katrine Myhre, friidrett

Hanne Eriksson, friidrett

Sigurd Tveit, friidrett

Fredrik Bucher-Johannessen, skiskyting

Toralv Opsal, friidrett

Henrik Einangshaug, langrenn

Elias Kristoffersen Hagen, fotball

Lars Granberg, terrengsykling

Sebastian Bruvik, styrkeløft

Sigurd Aarthun, langrenn

Samarbeidspartnere:

Hordaland friidrettskrets, Fana IL, I.L. Norna-Salhus, Knarvikmila, Norges Volleyballforbund, KFUM Volda Volleyball, Stovner Sportsklubb Volleyball, Oslo Volley, Hinna Volleyball, Bø Volleyballklubb, Tingvoll IL Volleyball, Next Level Motocross Team.