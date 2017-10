I en hel uke strømmet folk til Bergens gater for å heie frem verdens beste syklister. Som en av verdens treigeste syklister hadde også jeg trengt noen oppmuntrende tilrop. Da hadde kanskje jeg og sykkelen forelsket oss allerede på barneskolen. For når jeg fikk heiarop, kom jeg meg opp på sykkelen, eksempelvis da jeg syklet fra Arendal til hytta, med en bror som dyttet meg opp de lengste bakkene.

Hverdagssyklister er hverdagshelter

Sykling er nesten utslippsfritt, bare slått av spasertur. Sykkelen kommer frem i rimelig tid der det er for langt å gå og bussen ikke stopper. Klimaet bryr seg ikke om vi sykler sakte eller raskt, men bilene og fotgjengerne setter pris på om vi bremser ned i god tid før krysset. Det er viktigere for folkehelsen at flertallet får sine 30 minutter om dagen, enn at noen få blir topptrent. Det er ikke bare positivt for den enkelte, men betyr også mindre offentlige utgifter på helse og trygd. Om du sykler til hverdags, bør med andre ord byråkratene i Finansdepartementet og fremtidens pensjonister heie på deg.

Jeg «elsker» elsykkel

Med elektrisk hjelpemotor trenger jeg ikke lenger en snill bror til å dytte meg opp bakkene. Jeg har sluttet å tenke på hverdagssykling som konkurranse og nyter i stedet en praktisk måte å komme meg fra A til B.

Flagg og hipp hurra er derfor ikke nødvendig for å få meg opp på sykkelen. Jeg blir derimot glad for hvert nikk eller smil jeg får på min ferd gjennom Oslos gater! Kommunens stadige nye tiltak for å forenkle sykkelhverdagen, er som den beste supporterklubb for en hverdagssyklist. Skal vi få en renere by og friskere folk trenger vi at politikere og innbyggere fortsetter den nye, gode trenden med å heie frem hverdagssyklistene.