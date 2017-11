De store subsidiene fra norske skattebetalere til elbilprodusenten Tesla er igjen gjenstand for diskusjon etter at det ble klart at Arbeiderpartiet, i likhet med resten av venstresidens partier, står fast på ordningen.

Bakgrunnen er at Regjeringen ønsker å redusere fordelen for de dyreste bilene. Avgiften er naturligvis generelt formulert og handler om bilens tyngde, men i realiteten er spørsmålet om de mest luksuriøse Tesla-modellene skal bli om lag 70.000 kroner dyrere.

Fakta: Dette er spalten Internrevisjonen Hver uke skriver Andreas C. Halse eller Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten om norsk politikk. Koksrud Bekkelund kritiserer høyresiden, mens Halse kritiserer venstresiden. Andreas C. Halse er tidligere leder i Sosialistisk Ungdom. I dag jobber han med faglige rettigheter og internasjonal politikk som daglig leder i Svenssonstiftelsen.

Luksusbiler til rikfolk

Avgiftsfritakene for de dyreste elbilene har lenge vært kontroversielle. Først og fremst har mange reagert på at elbilfordelene i uforholdsmessig stor grad går til å subsidiere luksusbiler til rikfolk på Oslo Vest.

Svaret fra dem som støtter fordelene har vært at dette er klimapolitikk, ikke sosialpolitikk. På den måten har Tesla klart å etablere seg i den norske debatten som selve symbolet på en klimakamp som ikke tar sosiale hensyn.

Lav lønn

Sett fra venstre er det imidlertid mer enn fordelingen av luksuriøse elbiler som gir grunn til å ikke stille som heiagjeng for Tesla. Selskapets holdning til fagforeninger og kollektive forhandlinger begynner også å bli så ille at den vekker oppmerksomhet, selv i en amerikansk kontekst.

Allerede i februar i år begynte ansatte på Tesla-fabrikken i Fremont i California å stille spørsmål ved arbeidsforholdene i bedriften. Lav lønn og et stort press som førte til et høyt antall skader, var blant bekymringene som ble formulert av en ansatt på fabrikken.

Den pressede situasjonen de ansatte opplevde gjorde at man begynte å snakke om behovet for å melde seg inn i en fagforening. Det falt ikke i god jord hos selskapet.

Musk vs. fagorganisering

I en e-post til de ansatte gikk selskapets leder Elon Musk personlig ut mot forsøkene på fagorganisering og beskyldte den ansatte som fremmet bekymringene for å være en «betalt agitator som ikke egentlig jobbet for Tesla».

For å kompensere for den fagforeningsfiendtlige tonen kunne han imidlertid love et «really amazing party», gratis frozen yoghurt og en berg-og-dal-bane for de ansatte.

I tillegg er de ansatte blitt tvunget til å signere taushetserklæringer om arbeidsforholdene. National Labor Relations Board, et myndighetsorgan med ansvar for å følge opp USAs ikke akkurat fagforeningselskende arbeidslover, påstår også i en offisiell klage til Tesla at selskapet har tvunget fagforeningsvennlige ansatte til stillhet.

Elbiler er nok en del av fremtidens transportløsninger, men jeg håper virkelig ikke Teslas behandling av egne ansatte er en del av fremtiden for arbeidsfolk.

