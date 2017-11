Kort sagt, fredag 3. november

Farlig for svaksynte i Arnebråtveien

Jeg er sterkt svaksynt og går med førerhund. En eller annen etat som driver med graving, holder på med et større veiprosjekt i Arnebråtveien ved Voksen Skole og Voksen Kirke. Da jeg kom fra kirken på søndag formiddag ledet hunden meg direkte ut i veibanen, fordi veien er midlertidig ledet opp på gangfeltet. Dette er direkte farlig, men heldigvis har bilene sett at jeg gikk i veibanen. Jeg fikk hjelp ut av veien, så det har gått bra. Men dette er farlig. Det er mulig at det er en form for alternativt gangfelt fra skolen, men jeg kom jo ikke fra skole, jeg kom fra Jarbakken (Voksen kirke).

Jon Ivar Dypedal

Forutseende analyser

Digitaliseringen gir mulighet for å løse oppgaver på nye måter. Bankenes dataprogrammer vurderer om en søker vil klare å innfri lånet, Skatteetaten bruker prediksjon for å prioritere hvilke skatteoppgaver de skal sjekke, og brannvesenet i New York benytter dataanalyser for å peke ut brannfarlige bygninger.

Teknologirådets ekspertgruppe anbefaler i rapporten «Forutseende politi» at også norsk politi systematisk prøver ut analyser om hvor og når kriminelle handlinger sannsynligvis vil skje. Forsøkene skal ikke rettes mot personer og bør være gjenstand for uavhengig forskning, evaluering og kontroll. Det er viktig å finne ut om analysene faktisk treffer, og at de ikke fører til diskriminering. Justis- og beredskapsdepartementet viser i Prop 1 S til «forutseende analysevirksomhet». Gisle Hannemyr reagerer på dette i Aftenposten 30. oktober, noe som er interessant fordi han var medlem av vår ekspertgruppe. Han spekulerer seg frem til at «forslaget fra departementet» skyldes at Teknologirådet har gitt «en feilaktig» og mer optimistisk fremstilling av kunnskapsstatus enn vår egen rapport skulle tilsi.

Dette stemmer dårlig med det som faktisk står i Prop 1 S. Departementet nevner ikke forutseende politiarbeid, men vektlegger kvalitet i forskningen, dialog med fagmiljøer og tilgjengeliggjøring av data. Med andre ord en kunnskapsbasert tilnærming, slik også vår rapport legger til grunn.

Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet

Fresh Fitness’ skjulte kjønnsperspektiv

For å komme seg inn i kvinnegarderoben på Fresh Fitness, kreves det at man låser seg inn med medlemsbåndet. Herregarderoben er ulåst og alle kan gå rett inn. Hvorfor denne ulikheten mellom kjønnenes garderober? En slik praksis har jeg ikke observert noen andre steder. Hverken på garderober tilhørende skoler, offentlige svømmehaller eller andre treningssentre.

Kan denne ulikheten ha opphav i en tanke om at kvinner må låses inn og beskyttes fra de ville, voldelige mennene? Er det et reelt problem at kvinner er voldsutsatt på treningssentre?

Jeg tenker at det er forskjeller på kjønnene når det gjelder flere forhold, blant annet tilbøyelighet til vold. Det er statistikk som viser at menn utøver mer vold enn kvinner, men er det et problem på treningssentre? Kan det tenkes at denne subtile forskjellen i garderobeskapsløsning speiler samfunnets stereotypiske bilde av menn? Om det er minimalt med uønskede hendelser å forhindre med denne forskjellsbehandlingen av menn og kvinner, mener jeg de som administrerer garderober bør unngå løsninger som bygger opp under stereotypier i ett av kjønnenes negative favør.

Tormod Langvik-Hansen

Patetisk om Forsvarets helikoptre

Den nye debatten mellom Høyre og Arbeiderpartiet om Forsvarets Bell helikoptre er patetisk, selv om Anniken Huitfeldt (Ap) utviser et godt mål mer realisme enn Hårek Elvenes (H). Begge bør merke seg tre ting:

Regjeringens forslag om å frata Hæren taktisk helikopterstøtte innebærer at vi får den eneste moderne hæren i hele verden uten slik kapasitet. Dette handler langt fra bare om evakuering av sårede og utsetting av observatører, men om rask taktisk forflytting av kampstyrker, minst en tropp og helst et kompani, over store avstander. Allerede i dag er helikopterkapasiteten til dette kritisk svak.

Hvis helikopterstøtte til spesialstyrkene på Rena, for deres eget behov og for deres støtte til politiet, hadde vært avgjørende, hadde man ikke samlet helikoptrene på Rygge men på Rena. Slik man nå gjør det, taper man en time ved innsetting i Oslo. En løsning det burde vært mulig å få ørens lyd for allerede for flere år siden, hadde vært å plassere politiets beredskapssenter, helikoptrene og en beredskapsstyrke fra Rena på Kjeller, ideelt plassert i forhold til Oslo og Gardermoen. Dette ble tiet ut.

Det er lett å finansiere 15–20 nye, store taktiske helikoptre til Forsvaret, av en type med svær bakluke, slik at man får med ikke bare soldater, men også nødvendig utstyr. Det er bare å gjøre som de aller fleste andre land i samarbeidet.

John Berg major (R), forsvarsanalytiker

Forskningsledelse og tellekanter

Omorganiseringen i SSB har den siste uken fått oppmerksomhet langt utenfor byrået. Her går det frem at SSB har brukt den norske publiseringsindikatoren som viktig kriterium ved omplassering av ansatte. Dette er en indikator som NIFU har bidratt til å utvikle, men til et helt annet formål. Kan den også brukes i slike omorganiseringsprosesser?

I alle fall ikke alene. Publiseringsindikatoren er utviklet for å måle og stimulere den vitenskapelige produksjonen på institusjonsnivå, ikke på individnivå. Derfor har Nasjonalt publiseringsutvalg og Universitets- og høgskolerådet presisert at «forskerens bidrag til undervisning, formidling og innovasjon, samt faglige og sosiale bidrag til fagmiljøet også bør tillegges vekt. Ren mekanisk bruk av publiseringsindikatoren frarådes.»

Indikatoren er delt i to nivåer: På nivå 2 finner vi de mest prestisjetunge internasjonale tidsskriftene. På nivå 1 finnes alle de øvrige internasjonale og nasjonale tidsskriftene. Mye av forskningen her handler om temaer som ikke kan utkomme på nivå 2, uansett kvalitet og nyhetsverdi. Selv ikke de mest fremragende forskningsmiljøene ved universitetene publiserer bare på nivå 2. Et ensidig fokus på publisering på nivå 2 vil neppe være hensiktsmessig, spesielt ikke ved institusjoner som har klare anvendte samfunnsoppgaver. Forskningsinstitusjonene bør derfor reflektere over og diskutere egen bruk av publiseringsindikatoren.

Gunnar Sivertsen, forsker, og Espen Solberg, forskningsleder, NIFU

Bolig og revolusjon

Det er mulig å koble boligbyggingen i Oslo for 100 år siden til en revolusjon, slik Leif Gjerland gjør i Aftenposten 16 oktober. Men den russiske er ikke særlig velegnet.

Derimot hadde Februarrevolusjonen i 1848 i Paris og samtidige opptøyer i andre europeiske byer stor betydning for samfunnsutviklingen – og for hvordan man en stund bygde boliger i Nord-Europa (Se f.eks.: N Bullock & J Read: The Movement for Housing Reform, Cambridge 1985.) Det nye industriborgerskapet så farene for sin egen eksistens, og følte seg tvunget til å bedre forholdene for arbeiderklassen. Disse såkalte filantropiske industrialistene dannet boligreformforeninger sammen med ulike fagfolk som leger, ingeniører og arkitekter, og idealister og utopister. Boligreformbevegelsen ble spesielt sterk i England med etableringen av hagebyene, og det var først og fremst herfra norske industrialister og boligreformatorer hentet inspirasjon og forbilder. Krakket på boligmarkedet på slutten av 1800-tallet førte til stans i byggingen, og det var stor bolignød i Oslo rundt første verdenskrig. Derfor så myndighetene det som sitt ansvar å ta ulike boliginitiativ.

Fra 1918 var Harald Hals boligdirektør – senere reguleringssjef – og en viktig mann for Oslos by- og boligutvikling. Han var riktignok på en studietur til Sovjetunionen, og så nok kanskje positivt på utvikling der i den tidlige fasen. Det å hevde at den russiske revolusjonen påvirket hvordan en utformet boliger i Oslo for 100 år siden, blir allikevel å ta litt hardt i.

Sven Erik Svendsen, arkitekt, professor emeritus