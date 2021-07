La barn og ungdom øve på å mestre i sommer!

Anne Marie Mork Ungdomsmentor

Nå nettopp

Å spille ballspill eller bade sammen med andre er én ting å øve på i ferien, foreslår innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto.

Hvordan kan barn og ungdom øke sin sosiale trygghet i løpet av sommerferien? Prøv disse rådene og se.

Har du barn eller ungdom i huset som synes det er krevende å snakke høyt i timer, ta kontakt med andre i friminuttene, holde presentasjoner eller delta i gruppearbeid, ballspill og konkurranser?

Det er mye dere kan gjøre i sommerferien som kan øke den sosiale tryggheten og trivselen på skolen til høsten.

Som ungdomsmentor møter jeg mange usikre store barn og ungdommer som synes det er utfordrende å gå på skolen. Ofte handler ubehaget om frykten for å være synlig, dumme seg ut og gjøre feil.

Sommerferien gir mange muligheter til å øve på situasjoner som kan gi økt sosial trygghet.

Viktig å øve seg

Bruk sommerferien på å øve på litt ubehagelige situasjoner. Da kan barnet ditt erfare at hun mestrer noe hun ikke trodde hun skulle klare.

Du tenker sikkert at nå skal vi endelig ta fri fra alt som har med skole å gjøre. Ja, gjør endelig det. Men ikke ta fri fra å øve på å mestre.

Tenk om hun kan få erfare i sommer at hun faktisk kan klare å handle alene i butikken, bestille sin egen mat på kafé, lære seg volleyball eller bruke bankkortet uten frykt for at det ikke skal virke, og at hun skal dumme seg ut.

Da kan skolehverdagen bli litt lettere, fordi selvtilliten og komfortsonen har økt.

Det er som regel mindre betent å øve på slike situasjoner utenom skolen. Derfor er ferien et ypperlig tidspunkt for å øve på å stå i noe som skaper ubehag eller frykt.

Selv om det du øver på, ikke handler om skole i det hele tatt, har det en overføringsverdi til andre ubehagelige situasjoner, også i skolesammenheng.

Hvordan kan dere øve?

Et godt tips er å gradere situasjoner som fremkaller ubehag, som et trafikklys der grønt er uten ubehag, gult er litt, og rødt er svært ubehagelig.

Dere kan øve på det som er gult lys. Hold dere unna det som er rødt. De situasjonene skaper så sterk frykt at da er faren stor for å mislykkes. Husk at det er mestring som er målet.

Mestring øker selvtilliten, og det øker repertoaret av aktiviteter hun tør å bli med på sammen med jevnaldrende. Da blir det litt lettere for henne å inkludere seg selv og for andre å få henne med i fellesskapet på skolen.

Anne Marie Mork er ungdomsmentor.

Velg en situasjon som er på gult nivå. Noe hun selv tenker er litt utenfor komfortsonen, men ikke verre enn at hun kan mestre det. Snakk sammen om hvor utfordringene kan komme. Legg en plan på forhånd for hva hun selv kan gjøre for å mestre, og hva andre kan hjelpe henne med.

Vær i nærheten som støtte. Begrens tiden ubehaget varer. La planen være så gjennomtenkt at du er nesten 100 prosent sikker på at hun kan lykkes. Mestring skaper motivasjon til å ville prøve igjen.

Syv ting dere kan øve på i ferien:

Handle og betale med bankkort alene.

Be betjening om hjelp i butikker eller på spisesteder.

Bestille mat selv på kafé eller restaurant.

Gå på do alene på offentlige steder.

Gå i byen eller på handlesenter.

Kjøre kollektivt og måtte finne frem på egen hånd.

Spille ballspill eller bade sammen med andre.