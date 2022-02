Kort sagt, torsdag 10. februar

Barns rett til medvirkning – hva er klokt?

Advokat Geir Kjell Andersland tar i Aftenposten 4. februar til motmæle mot barnevernskonsulentene fra Østensjø. I samme avis skrev disse et nyansert innlegg om barns rett til medvirkning i barnevernet. Anderslands innlegg, i rekken av flere, minner sterkt om et slags korstog mot store deler av norsk barnevern.

Den barnefaglige siden av medvirkning er imidlertid langt mer utfordrende enn spørsmålet om rettigheter, og her bommer Andersland grovt. Ingen i norsk barnevern vil reversere utviklingen av barns rettigheter. Spørsmålet om hvorvidt medvirkning alltid er klokt, og om det alltid er til barnets beste, bør oppfattes som en høyst relevant problemstilling.

Ansatte i barnevernet og andre hjelpetjenester opplever daglig barn som slites av lojalitetskonflikter. Barn som blir bedt om å ta valg eller mene noe om forhold som er viktige for dem, men hvor det er «umulig» for dem å mene noe.

Ved å be sårbare barn om å uttale seg om umulige valg, er det fare for å påføre dem ytterligere sårbarhet og belastninger. Det er behov for en nyanserende diskusjon i skjæringspunktet mellom barns rettigheter og hva som faktisk er klokt å gjøre.

Morten Johansson, avdelingsleder, Gullhella barne- og familiesenter

Hvor er samfunnsøkonomien?

Professor Espen Gaarder Haug har en idé om at siden regn er gratis, så kan kraft ha en makspris (Aftenposten 9. februar).

Hvor er samfunnsøkonomien i dette? Vi har en ressursrente på produksjon som beskattes i Norge (NOU 2019:16). Denne tilfaller kommuner, fylke, stat og eierne. 90 prosent er offentlig eid. Ergo tilfaller nesten all ressursrente av vannkraftproduksjon det norske folk.

At staten har råd til en ting, betyr ikke at det er en god idé (det gjelder også bruk av konsesjonskraft). For samfunnet er det viktig at varer prises riktig for å allokere ressurser riktig.

Haug sammenligner dette med en opsjon. Det hadde vært artig å få estimert prisen på denne. Har det vært volatilt, finnes det et marked for å prise store fysiske opsjoner, og hva er alternativet?

Dette er ikke «en makspris til oss selv». Det finnes et alternativt marked med behov for denne ressursen. Og da er det lurt å selge for å kunne kjøpe noe annet: Handel er smart, og kraft er for verdifullt til å sløses lokalt når behovet regionalt er stort. Og vi tjener på det.

Fordelingen av gevinsten kan man diskutere, men det er langt mer optimale måter å gjøre det på enn en makspris.

Anders Karlberg, samfunnsøkonom

Uriktige påstander om Innlandet

Professor emeritus Rune Slagstad har i Aftenposten 8. februar et innlegg med uriktige påstander om Sykehuset Innlandet.

Slagstad hevder at det frem til Hurdalsplattformen kom, var banket og vedtatt at et nytt sykehus i Innlandet skulle bygges i Moelv.

Det er riktig at styret i Helse sørøst 28. mai vedtok å gjennomføre en konseptutredning av en løsning med et nytt sykehus i Moelv. Styret vedtok samtidig at det også skulle utredes «et reelt nullalternativ (null-pluss-alternativ)», jf. Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Denne planen ble vedtatt av helseministeren i foretaksmøtet 15. juni. Her følger vi etablert rutine.

I den fasen Innlandet er i nå, skal det alltid utredes et nullalternativ. Et nullalternativ innebærer en plan basert på dagens sykehusstruktur. I saken om Innlandet må et reelt nullalternativ ta høyde for at sykehusbyggene i Hamar må erstattes. Av denne grunn er begrepet «null-pluss-alternativ» benyttet. Det er dette nullalternativet som omtales i Hurdalsplattformen, og som nå utredes i tråd med de føringer som styret i Helse sørøst vedtok alt i mai 2021.

Det er underlig at dette kommer overraskende på Slagstad. Det er enda mer underlig at han fremsetter påstander om at «noen har snakket sammen», og at utredningsplanene i Innlandet måtte «justeres».

En åpen og utfordrende debatt om bygging av nye sykehus og hvor de skal plasseres, er både viktig og riktig. En mer nøktern og faktabasert tilnærming vil bidra til å gjøre denne debatten enda mer interessant.

Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør, Helse sørøst RHF

Et varsko til mange kommuner

Gjerdrum-raset ser ut til å få et juridisk etterspill som bør sende et varsko til mange kommuner om å gå igjennom sine rutiner og systemer.

Ifølge Aftenposten 4. februar hadde ikke kommunen «forutsetninger for å forstå skadepotensialet. Derfor ble ingenting gjort for å sikre området».

At lavlandet mellom åsene på Romerike er utsatt for leirskred langs elver og bekkefar, er vel dokumentert i geoteknikken og fra publikasjoner ellers. Vannet fra andre bekker og den nå beryktede Tistilbekken ender opp i elven Leira!

At varslene fulgte saksbehandlingen til godkjent reguleringsplan og deretter ble fulgt opp av den sertifiserte utbyggeren av boligfeltet, burde vært en selvfølge. Da det ikke skjedde på grunn av manglende «forståelse», tyder det på en systemsvikt.

Ikke alle har tilstrekkelig kompetanse på kvikkleire i egen kommune. Da må varsler tas alvorlig og råd hentes inn og innarbeides i systemene og rutinene i behandlingen av reguleringssaker.

Som sagt av mange etter leirraset: «Her skulle det aldri vært boliger!»

Forhåpentlig vil nye kommunale rutiner føre til at det enten aldri bygges på kvikkleire, eller at det kan dokumenteres sikringstiltak – ikke minst med tanke på mer ekstremvær, som vil gjøre bygging på leire mer utfordrende.

Hans J. Berge, siv.ing./rådgiver, Nesøya

Vi må ta ansvar for den digitale arven

Kirsten Sandberg Natvig skal ha takk for å ta opp hva etterlatte møter i vår digitale tidsalder (Aftenposten 8. februar). Før kunne vi finne overraskelser i det gamle skatollet i stuen når vi ryddet etter en avdød. Nå har vi samlet dokumenter, bilder og musikk i ulike digitale tjenester.

Seniornett er en frivillig organisasjon som bidrar med digital kompetanse for seniorer. I år har vi gitt ut heftet «Digital arv» til våre medlemmer. Her gjennomgår vi de vanligste digitale tjenestene og hvordan å sikre at pårørende får tilgang etter at du selv er gått bort. Vi gir også råd om hva pårørende kan gjøre dersom avdøde ikke har klargjort det på forhånd.

For eksempel Apple: Du kan få tilgang til avdødes konto om du dokumenterer med skifteattest at du er arving. Den må sendes i posten til Apple i USA. Så Kirsten Sandberg Natvigs musikkarkiv er ikke tapt.

Seniornett oppfordrer alle seniorer til å gjennomgå sitt digitale liv. Det siste du ønsker, er evig liv med hacket Facebook-konto og bursdagsgratulasjoner ti år etter at du gikk bort.

Kristin Ruud, generalsekretær, Seniornett