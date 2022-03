La barn leke krig!

Hege Hovland Malterud Barnedirektør, Barne- og familieetaten, Oslo kommune

21. mars 2022 20:00 Sist oppdatert nå nettopp

Barn leker det de ser i verden, påpeker Hege Hovland Malterud, som kommer til å fortsette å leke krig med sønnen sin.

Vi ble irettesatt av en nabo da vi lekte krig. Når barn tar til lekevåpnene nå, er det gode grunner til det. La dem få lov!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg bor i en bygård i Oslo indre by. Vi er mange som deler et vakkert gårdsrom. Ofte er det yrende liv der. Noen sitter på benkene, noen tegner med kritt på asfalten, noen trener, noen lufter hunden, noen hopper på trampolinen, og noen leker med Nerf mellom benkene og trærne. Min sønn og jeg tilhører siste gruppe.

La meg kort forklare hva Nerf er. Det er fargerike plastvåpen som skyter isoporpiler. Pilene er myke og ufarlige. Men jeg erkjenner at det er å drive med en krigslignende lek, og vi er blitt irettesatt av en nabo som mener det er uhørt å leke krig når det nå er krig. Det er ikke vanskelig å forstå.

Jeg har et ambivalent forhold til krigslignende leker selv. Innerst inne skulle jeg ønske at min sønn synes det var morsommere å spille fotball, leke gjemsel eller gå på ski. Men han gjør ikke det. Han synes det er skikkelig gøy å leke med Nerf. Særlig nå. Trolig med god grunn.

Gammel lek

Barn leker det de ser i verden. Lek er barns måte å uttrykke seg og å være i kontakt med andre mennesker på. På samme måte som vi voksne bruker språket, bruker barn lek.

Vi voksne snakker mye om krig for tiden. Mange barn har behov for å leke krig.

Ulike former for krigsleker er trolig blant de eldste formene for lek. Lek er barns måte å erfare, utforske egne følelser, bearbeide inntrykk og forstå verden på.

Krigen i Ukraina gjør sterkt inntrykk på oss alle, også på barn. For at vi skal klare å håndtere sterke inntrykk, hjelper det med dosering og mulighet for pauser.

Blir det for mye, for fort, for lenge, så kan det sette det seg fast i oss i form av redsel, uro, stress eller annet. Det gjelder også for barn.

Vi voksne kan hjelpe barna slik at de får krigen i passe doser med pause og lek innimellom. Da kan det bygge motstandsdyktighet og empati. Egenskaper vi vil at barna våre skal utvikle.

Anledning til å snakke om krig

Lek er også en anledning for voksne å bidra til å trygge barn og gi dem et grunnleggende utviklingsfremmende miljø. Jeg gjør forsøk på å leke på min sønns premisser med noe han synes er veldig gøy, og som han akkurat nå er veldig opptatt av.

Lek med trygg og tilstedeværende voksenstøtte gir en anledning for barn og voksne til å snakke om viktige ting – som for eksempel krig.

Vi har den siste tiden fått snakket en god del om frykten for og den reelle faren for tredje verdenskrig, hvordan vi kan hjelpe de som bor i Ukraina, forskjellen på lek og alvor og mye annet jeg er uendelig takknemlig for at vi har fått snakket litt om – mye takket være Nerf i bakgården.

Jeg mener ikke det er galt å leke krig. Plastvåpen og isoporpiler er i klasse med kanonball for meg. Jeg mener i tillegg at det kan være viktig at barn får lov til å leke krig nå, fordi det gjør det mulig for dem å ta inn små doser av de voldsomme inntrykkene som skaper frykt og engstelse.

Min sønn og jeg vil derfor fortsette å leke med Nerf, så lenge han synes det er gøy. Og vi vil fortsette å snakke om forskjellen på lek og alvor, ufarlig og farlig, grenser og samarbeid, respekt og hensynsløshet – og krig og fred.