Kort sagt, mandag 21. februar

6 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ukraina. Strømselskaper. Arbeidsliv. Eksamen og russetid. Dette er dagens kortinnlegg.

Uansvarlig Høyre-spinn

Europa står overfor en dypt alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Regjeringen er opptatt av å stå sammen med våre allierte og å støtte Ukraina. Oppkonstruert politisk spinn fra Høyre er ikke det landet trenger nå.

Norsk bistand til Ukraina utgjør allerede om lag 200 millioner kroner i året. Fire Høyre-politikere peker i Aftenposten 14. februar på et nytt Ukraina-støttefond, men virker ikke å ha fått med seg at fondet først vil være i funksjon tidligst om et halvt år.

Høyre-politikerne foreslår å donere stridsrasjoner. Regjeringen er opptatt av å unngå tidligere feiltrinn. I 2014 sendte Høyre-Frp-regjeringen stridsrasjoner til Ukraina, men stridsmaten var gammel, og regelverket for forsvarseksport ble ikke fulgt.

Regjeringen har over tid forberedt å styrke Norges bidrag til Nato-nærværet i Litauen. Slike beslutninger blir først offentlige etter at Stortinget er konsultert.

Det skjedde 15. februar. Ingen av de fire Høyre-herrene sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, men de burde vite bedre.

Vi har i Norge hatt tradisjon for å avstå fra rene partipolitiske markeringer i alvorlige sikkerhetspolitiske spørsmål. Den tradisjonen håper jeg fortsetter.

Eivind Vad Petersson,

statssekretær i Utenriksdepartementet (Arbeiderpartiet)

Samfunnsøkonomisk mageplask

Inger Sommerfelt Ervik fra Konkurransetilsynet påstår i Aftenposten at «Haugs kritikk beror på en misforståelse og en sammenblanding av strømselskaper og kraftprodusenter». Ett av Erviks hovedargumenter for å fraråde makspris er at det vil medføre fare for at disse strømselskapene kan gå konkurs. Strømselgerne leverer ikke fysisk strøm. Det er vannkraftprodusentene som produserer den, og nettselskapene som leverer fysisk strøm.

Tidligere konsernsjef i Eidsiva energi Ola Rinnan har nylig i en e-post sendt til Olje- og energidepartementet illustrert dette ved å påstå at «strømselgernes eneste verdiskaping er faktureringen, og den utgjør fra 1 til 5 prosent av kundekostnaden».

La oss anta at et par strømselgere skulle gå konkurs. Dette vil hverken påvirke produksjon eller leveranse av strøm. Erviks ensidige analyse tar enormt hensyn til strømselgerne, men glemmer å vekte dette opp mot at vanlige bedrifter kan bli tvunget til å legge ned, altså nærmest oppskriften til et samfunnsøkonomisk mageplask.

Espen Gaarder Haug, professor i finans, Handelshøyskolen NMBU

Vi må hindre et todelt arbeidsliv

God, offensiv politikk mot innleie og sosial dumping hindrer et todelt arbeidsliv. Det er en styrke, også for norske bedrifter.

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid skriver 11. februar i Aftenposten at det neppe finnes et ryddigere og renere arbeidsliv enn det norske. Han drar frem Fougner-utvalgets rapport som sannhetsvitne og viser til at de fleste er fast ansatt.

Det Almlid ikke nevner, er at Fougner-utvalget advarte mot utviklingen av et todelt norsk arbeidsliv. Utvalget mener det er en fare for dette dersom en økende andel blir stående utenfor det organiserte arbeidslivet eller med en løs tilknytning til arbeidslivet.

Under regjeringen Solberg var det for svak satsing mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet gjennom liberalisering som åpnet for innleie, midlertidighet, kreativ bruk av selskapsstrukturer og bruk av underleverandører og kontraktører. Det er gledelig at vi nå ser en forsterket politikk for å rydde opp og snu dette.

For LO er det viktig at det er det organiserte arbeidslivet som setter standarden for hele arbeidslivet. Økt tariffavtaledekning er en nøkkel for å styrke den koordinerte lønnsdannelsen. For å få det til må organisasjonsgraden i deler av privat sektor økes. Derfor er for eksempel økt fradrag for fagforeningskontingent et viktig virkemiddel etter mange års stillstand.

Vi mener at hull i regelverket, som blant annet oppsto under regjeringen Solberg, må tettes. Sentralt i dette er blant annet forbedringer av allmenngjøringsloven og konkurslovgivningen og styrkede tiltak mot lønnstyveri.

LO er svært glad for regjeringens foreslåtte begrensninger av innleie fra bemanningsselskapene, som i mange år har operert i lovens grenseland. Regjeringen har også startet arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren og en nasjonal Norgesmodell for seriøsitetskrav til offentlige innkjøp etter mønster av de kommunale innkjøpsmodellene som alt er etablert.

Peggy Hessen Følsvik, LO-leder

Én måneds russetid fra april til mai, men ikke eksamen?

Eksamen skal avlyses, men Kunnskapsdirektoratet vil «prioritere et felles løft for elevenes læringsmiljø og læring resten av skoleåret». Samtidig har Viken russestyre bestemt at russetiden i Viken 2022 skal vare fra 19. april til 18. mai, fremfor utsatt feiring.

Det hardt rammede avgangskullet i Viken skal feste i en måned, midt i hjertet av avgangsterminen. Felles løft for elevenes læringsmiljø?

Unntaket fra fraværsreglene varer ut skoleåret. Da er vi fort tilbake til tilstandene i mai 2016: «Russefeiring fører til halvtomme klasserom.» Bortfall av eksamen, fritt frem for fravær og en måneds russefeiring på toppen ligner mer på en perfekt storm enn på et «felles løft for elevenes læringsmiljø».

Situasjonen er frustrerende. Fremover skal vi jobbe hardt for å kompensere for «tapt» læring. Eksamen blir trolig avlyst, men en måneds frankenfest skal likevel gjennomføres.

Jeg begynner jo å lure. Dersom russen synes de har overskudd til å ta en måned fri i april og mai, kunne vi kanskje gjennomføre eksamen likevel?

Å avlyse eksamen og samtidig gjennomføre en måneds russefeiring, det henger i hvert fall ikke på greip.

Siv Sørås Valand, norsklektor, Sandvika videregående skole i Bærum