Sunn vektreduksjon gir ikke spiseforstyrrelser

Jøran Hjelmesæth Leder, Nasjonalt råd for ernæring

I programmet «16 ukers helvete» skal seks kjendiser leve under et strengt kostholds- og treningsregime i nettopp 16 uker. Konseptet har utløst debatt om hvorvidt slanking fungerer.

Og med god oppfølging kan intensiv livsstilsbehandling gi varig vektreduksjon.

Slankedebattene gjentar seg med jevne mellomrom. Og som vanlig har debattantene sterke, ofte følelsesladede, men ikke alltid velbegrunnede meninger, som at «Jo da, slanking virker» eller «Slanking virker ikke».

Nå er det et TV-program som har tent en gnist som har brakt både bloggere, journalister og fagfolk på banen.

Undertegnede frykter at mange personer med fedme kan miste motivasjonen til sunn vektreduksjon etter å ha lest innlegget til Østby og Tetlie Eik-Nes i Aftenposten 12. januar. Jeg ønsker derfor å nyansere bildet.

Slanking virker, hvis ...

Det er ingen uenighet om at fedme er av verdens største helseutfordringer, og det gjelder også Norge der over én million voksne har fedme (BMI 30 eller mer). Det innebærer økt risiko for en rekke vektrelaterte følgesykdommer (for eksempel diabetes type 2, hjerte- karsykdom, nattlig pustestans) og for tidlig død.

Det er godt dokumentert at villet vektreduksjon (slanking) reduserer risikoen for alle disse følgesykdommene, og fastleger bør informere sine pasienter om dette.

I en ekspertuttalelse fra Nasjonalt råd for ernæring fremgår det at alle dietter som inneholder færre kalorier (mindre energi) enn kroppen forbruker, vil gi vektreduksjon. Men siden en diett bare virker «så lenge den følges», går mange opp i vekt igjen «når de går tilbake til tidligere vaner».

Det betyr ikke at løpet er kjørt etter en kortere eller lenger slankeperiode, og at man like gjerne kan la være å slanke seg. Flere gode kontrollerte studier viser at intensiv livsstilsbehandling med god oppfølging kan gi varig vektreduksjon.

Flere alternativer

Den hittil største og beste randomiserte kontrollerte studien i fagfeltet undersøkte over 5000 personer med type 2 diabetes og overvekt.

Åtte år etter behandlingsstart viste den at over halvparten av de som ble behandlet med intensiv livsstilsbehandling, opprettholdt et vekttap på fem prosent eller mer. Én av fire hadde et varig vekttap på ti prosent eller mer.

Økende sult, lavere metthetsfølelse og økt glede av kaloririk mat er vanlig etter vellykket vekttap. Det kreves derfor god planlegging, tett oppfølging og sosial støtte for å forebygge vektøkning.

Solid forskning har dokumentert at vektreduserende medisiner som demper sult og øker metthetsfølelse, gir varig vekttap hos mange som ikke når behandlingsmålet ved livsstilsbehandling alene.

Varig vektreduksjon er vanskelig, men på ingen måte umulig

Vektreduserende kirurgi gir best og varig vektreduksjon gjennom økt metthetsfølelse og redusert sult. Det kan være et godt alternativ der all annen behandling har sviktet.

Slanking og spiseforstyrrelser

Selv om det er en sammenheng mellom fedme, følelsesstyrt spising og overspisingslidelser, betyr det ikke at villet vekttap (slanking) er en viktig årsak til disse tilstandene.

Det mangler god forskning på området, men to ferske oversiktsartikler finner for eksempel ingen økt risiko for spiseforstyrrelser hos voksne, barn og unge som behandles for overvekt med kalorirestriksjon (mindre kaloririk mat).

Forskning viser at varig vektreduksjon er vanskelig, men på ingen måte umulig. Det er liten grunn til å frykte at slanking er en viktig årsak til spiseforstyrrelser.

Debattanten er leder og dr. med for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Han er også professor ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo.