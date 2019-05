Toget som reisemedium er inne i en ny vår, men enn så lenge ser aktørene selv ut til å holde seg forbausende rolige.

En svoren togtilhenger som etterspør flere sovevogner fordi hun så ofte opplever at etterspørselen langt overgår tilbudet, blir møtt med et forunderlig byråkratisk tilsvar om intrikate rollefordelinger i det norske tog markedet.

Mens det er noe tonedøvt og søvnig over svaret (til den grad at det på sosiale medier diskuteres om svaret var «fake news»), så er det mest interessante at Vy på ingen måte formidler store, fremoverlente visjoner knyttet til hvordan de skal møte et reisemarked i endring.

Mats Bakken

Kunnskapsrike og bevisste kvinner

Vi har akkurat ferdigstilt en stor studie der vi har intervjuet ledende brukere om reise: høyt utdannede, urbane skandinaviske kvinner som reiser langt over snittet av andre medborgere.

Alle 503 kvinner vi har intervjuet, beskriver reise som nærmest en essensiell del av sine liv fordi det manifesterer og bygger dem som de kunnskapsrike, bevisste og åpne kvinnene de er og vil være.

Samtidig forklarer kvinnene at de kontinuerlig jobber med å finne måter å rettferdiggjøre alle sine forbruksvalg på, og at reise er det som utfordrer deres interne bevissthetsregime mest.

De beskriver hvordan de går inn i alle valg med en pamflett av ulike kalkuleringsmekanismer hvor de kontinuerlig veier moralske, økonomiske, strategiske og intellektuelle hensyn opp mot hverandre.

Er barnas glede over Disney World verdt flyreisens CO₂-fotavtrykk?

Vil toget til Italia gi så sterk følelse av miljøstolthet at det kompenserer for det som nesten garantert er femåringens opplevelse av ulidelige kjedsomhet?

Vil den flybårne jenteturen til Palma gi et langt mer tiltrengt pusterom enn bussturen opp til Nordmarka eller togturen til Stockholm?

Kan pamfletten av intens resirkulering og elbil i hverdagslivet tillate nærmest ubegrensede reisemil, så lenge det går langs bakken?

Reisen er i limbo

Reise, det engang det så ubestridte tegn på velstand og status, er selv i disse kvinnenes liv i limbo – spesielt den tidkrevende, utmattende, miljøkatastrofale reisen. Det er ikke lenger ubestridt bra.

Enn så lenge handler det for dem ikke om å reise mindre, bare annerledes og bedre. Og her kommer vi tilbake til togaktørene.

Kanskje kan Vys keitete håndtering av sovevogndiskusjonen brukes til å sparke i gang en langt mer interessant diskusjon, som ikke handler om å få flere sovevogner på skinnene, eller å levere den samme gamle leveransen bitte litt raskere eller bedre, men hvordan spille et helt annet spill. Hvordan skape en visjonær passasjerfokusert togopplevelse?

Hvordan bygge et tjenestekonsept som feier andre mobilitetsaktører av banen? Hvordan bidra til at det å være bereist vil fortsette å oppleves som mer berikende enn besudlende?

Et mer visjonært tilbud

Hvis toget skal bli mer enn kompenserende forbruk, men heller et reelt førstevalg for flere enn dagens svorne tilhengere, krever det at man møter og utvikler et visjonært tilbud som er bedre, smartere, mer miljøvennlig, autentisk og mer berikende enn eksisterende mobilitetsløsninger. Et aktivt og foroverlent Vy som ikke bare har hånden på pulsen, men som kjenner og agerer på slagene, vil potensielt kunne skape et tjenestemarked som skaper skjelvinger i en hel reisebransje.

