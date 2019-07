For tre og et halvt år siden, ble Regjeringens Handlingsplan mot hatefulle ytringer lansert og undertegnet i Jødisk Museum i Oslo.

Regjeringen selv valgte museet som arena for presentasjonen av denne planen med betydning for gode holdninger og trygghet for alle i vårt samfunn. Det var et sterkt signal. Mange politikere var der, og talene var fylt med store ord.

Avsenderens intensjon endrer ikke betydning

Det er også opprettet en Handlingsplan mot antisemittisme. I dag lurer jeg på hvor mye disse planene er verdt når vår statskanal, NRK, på det mest hensynsløse, kan lage og forsvare sin gjennomgripende antisemittiske «satire». Charlo Halvorsen og NRK synes å mene at antisemittiske uttrykk endrer betydning etter avsenderens intensjon.

Ja, det har jeg vært utsatt for hele livet. Følgesetningen: «Ja, jeg mener ikke noe vondt med det, altså!» etter regelrette antisemittiske påstander og fordomsfulle uttrykk om jøder. Jeg vet akkurat hva avsenderen mener.

Gjelder ikke handlingsplanene?

Charlo Halvorsen og NRK har ikke definisjonsmakt på hva antisemittisme er eller hvordan den (i deres øyne) skal oppleves hos den som rammes. Hos meg for eksempel. Det er meg hetsen går utover. «Tagg en jøde» = «hets en jøde». Det er min trygghet som det rokkes ved. Bare å omtale jøden i denne filmen som «stereotyp» i Dagsnytt 18, grovt usympatisk fremstilt som han er, er ren rasisme.

Jeg inviterer Halvorsen og gjerne Kringkastingssjefen, når han er ferdig med ferien, til omvisning og historietime i Jødisk Museum i Oslo. Gjerne politikerne som var til stede ved seremonien for tre og et halvt år siden også. Politikere fra venstresiden, ellers tydelige nok når det gjelder andre minoriteter, er også velkomne. Da kan de alle svare meg på om ikke intensjonene bak handlingsplanene også skal gjelde NRK?