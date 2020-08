Den plutselige smitteoppblomstringen i Oslo kom uventet på oss | Truls Baklid

Truls Baklid Fungerende direktør, Helseetaten, Oslo kommune

10. aug. 2020 10:40 Sist oppdatert 16 minutter siden

Det er cirka 220 nærkontakter som skal følges opp etter festene i Vestre Aker. Mange skal testes og behovet for informasjon er stort, skriver fungerende direktør i Helseetaten, Oslo kommune. Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Alle må bidra for å bekjempe pandemien.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.



En anonym festdeltager fra en av festene i bydel Vestre Aker kritiserer Oslo kommunes håndtering av pandemien og kaller den mangelfull.

Etter en rolig sommer med lave smittetall er Oslo kommunes håndtering virkelig blitt satt på prøve de siste dagene. Festene i bydel Vestre Aker har generert et veldig stort smitteoppsporingsarbeid, som vi må innrømme at kom litt uventet på oss.

Det er veldig krevende, og vi er veldig lei oss for at vi ikke har klart å håndtere pågangen slik vi kunne ønsket.

5000 henvendelser på lørdag

Det er cirka 220 nærkontakter som skal følges opp, mange skal testes og behovet for informasjon er stort. Det har i tillegg vært flere andre saker og mye omtale i mediene. Omtalen i mediene skaper usikkerhet i befolkningen, og vi får en rekke henvendelser på grunn av det.

I sommer hadde koronatelefonen 700–800 anrop daglig. Pågangen på koronatelefonen har i løpet av få dager mangedoblet seg, og lørdag denne uken var vi oppe i over 5000 henvendelser. Dette var vi ikke bemannet for, og vi må innrømme at vi ikke har forutsett denne utviklingen etter en ganske rolig sommer.

Les også Oslo kommune ønsker å teste sine innbyggere | Stine Eugenie Hansen

Dugnaden er ikke slutt

Vi jobber hele tiden til beste for byens innbyggere og er ikke fornøyd før innbyggerne er det. Hver dag streber vi etter å bedre kvaliteten på våre tjenester. Vi jobber med å utvikle nye løsninger, vi utvider samarbeidet på tvers av kommunens virksomheter og vi bemanner opp så godt vi kan.

Mange ansatte jobber nå «døgnet rundt», og andre har fått inndratt ferie for at vi skal håndtere situasjonen så godt som mulig. Men vi klarer ikke dette alene. Vi er avhengige av at alle bidrar.

Vi vet nå hvor lett smitten sprer seg. Samtidig vet vi at det er enkle tiltak som skal til for å bremse smitten. Hold avstand. Hold deg hjemme hvis du er syk. Husk god håndhygiene. Pandemien er på langt nær over. Det er handlingene til hver og en av oss som avgjør hvor raskt vi kommer oss ut av krisen og kan leve som normalt igjen. Dugnaden er ikke slutt.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.