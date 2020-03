Jeg er vant til blikk når jeg tar på meg joggeskoene og kommer meg ut på tur. Jeg løper ikke fort. Jeg løper vel strengt tatt ikke. Jogger, kanskje? Lunter? Her snakker vi ikke eliteutøver.

Blikkene får jeg uansett, de litt overbærende, de som sier «ja ja, du er nå flink som kommer deg ut, da». Jeg synes i grunn det er hyggelig, tross alt.

Men med covid-19 kom også koronajoggerskammen.

Mange går tur

Jeg er ganske forutsigbar med tanke på hvor jeg løper. Ofte starter jeg utenfor døren, løper til Østensjøvannet, tar en runde før jeg med et pust og et pes lunter hjem igjen.

Nå har covid-19 ført til at de fleste opplever en annen hverdag. Det har også medført at alle skal ut og gå tur. Supert, tenkte jeg først. Folkehelsen trenger en boost.

Denne uken løp jeg forbi parkeringsplassen ved Østensjøvannet. Jeg tipper det er plass til 60-70 biler der, og den var helt full. Jeg har ikke sett så mange biler der siden påsken 2019.

Ikke noe problem. Jeg er konfliktsky og bryr meg om medmennesker og myndighetenes råd om å holde avstand. Som utagerende introvert har jeg lite problemer med det.

Så når jeg er ute og lunter, kremter jeg forsiktig når jeg tar igjen de tre i 50-årene som går i bredden og vifter med staver og «powerwalker». Jeg subber subtilt i grusen når jeg tar igjen en som er ute og går med bikkja.

De skal ha plassen

Nå leser jeg at sinte eldre og småbarnsmødre og mediene og alle mener at jeg må finne meg et annet sted å jogge. For de må få gå i fred, uten disse «pustende og pesende koronabombene».

Ut fra antallet biler på parkeringsplassen ved Østensjøvannet og antallet gående og «løpende» må en stor del av dem være noen som ikke har brukt nevneverdig tid på å gå tur før.

Men nå er det korona i luften, og de skal ha plassen. Jeg må vise hensyn.

Jeg viser hensyn. Det har jeg alltid gjort. Men nå skal jeg vise hensyn ved å finne meg et annet sted å lunte. Så jeg ikke «puster og peser» på dem.

Blikkene jeg fikk i dag, var annerledes enn de overbærende blikkene jeg har fått før. Koronajoggerskammen har kommet til Norge.

Er jeg skurken?

Kan ikke alle vise hensyn?

Når du «powerwalker» med vennene dine, kan dere ikke gå på rekke når det kommer noen mot dere?

Når du går tur med bikkja, kan du ikke stramme båndet, slik at du og hunden går på samme side av veien?

Kan ikke den store klyngen av mennesker ta et skritt til siden og slippe meg forbi uten å se stygt på meg?

Hvorfor må jeg være skurken her? Jeg har løpt denne turen i syv år. Jeg forsøker bare å holde meg i form så lenge jeg kan. Jeg tar hensyn og vil fortsette med det.

Jeg lover å forsøke ikke å puste og pese på deg. Kanskje du kan love å vise hensyn til meg også?