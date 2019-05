Forsker Else Marie Lysfjord Juuls kronikk i Aftenposten impliserer at vi må få barna vår inn i idretten for å minke risikoen for mobbing og depresjon. Ifølge Juul er det visst sånn at ikke-sportslige aktiviteter er såpass lavstatus at det kan gå ut over barnas mentale helse og gi økt forekomst av mobbing. Hun foreslår å utvide idrettstilbudet slik at norske barn med ulike behov og interesser finner et sportslig hjem.

Både observasjonene til Juul og hennes forslag passer for så vidt med at Norge er et av de mest sosialt konforme landene i verden.

Uten ball eller ski

Jeg har derfor lyst til å slå et slag for alle de fantastiske aktivitetene som barn og voksne driver med som ikke involverer en ball eller ski. Vi er ikke alle skapt for Idretten. Noen er mer komfortable i aktiviteter med fokus på for eksempel det kreative. Disse kan være både fysiske og ikke-fysiske aktiviteter. Det bør vi nordmenn akseptere, omfavne og proaktivt legge til rette for.

Juul skriver også at andre fritidsaktiviteter enn idrett kanskje har større fokus på individuelle prestasjoner og dermed mindre sosialt fellesskap. Dette mener jeg at ikke stemmer.

Fellesskap med to akkorder

Ta punkrockeren, eller rapperen som har startet et fantastisk drittband med tre andre likesinnede gutter og jenter (hvor mange idretter er ikke kjønn-segregerte?). Er det noe som gir en sterkere følelse av fellesskap enn å skrive en låt med to akkorder? Og prøve å samspille uten at hele låta raser sammen som et støy-korthus, mens de drømmer om å spille for fulle hus? For så å realisere det noen år senere? Sånt kan det bli glede og miljø av; det er det utallige eksempler på.

Skal vi virkelig prøve å få disse musikerne til (heller) å holde på med idrett, sånn at de «passer inn»? I egenartens navn, håper jeg virkelig ikke det. La oss heller fortsette å utvide tilbud om kulturaktiviteter som hiphop-dansing, teater og korps, enn å prøve å lage idretten til en «one size fits all».