I et hektisk samfunn, der vi strener forbi hverandre, stirrende i skjermer med plugger i ørene: Hvor relevant er egentlig en symfoniorkesterkonsert for et moderne menneske?

Et symfoniorkester består av rundt 100 individer som skaper musikk – i et tett samspill. Deres spisskompetanse er å spille et instrument som de har øvd på hver dag siden de var unge.

Men forutsetningen for å spille et instrument på høyt nivå, er evnen til virkelig å kunne lytte. En orkesterkonsert er samtidig ikke bare en intens lyttesituasjon mellom musikere. Det er også et lyttende møte mellom utøvere og publikum.

Møteplass

Aktiv lytting innebærer å stille seg åpen, ydmyk og lærevillig.

I en fragmentert tid der vi stirrer stadig mer inn i vår individuelt designede virtuelle virkelighet, representerer en konsert noe helt annet: Et sted der man stillferdig kan utforske både følelser og fantasi.

En konsertsal er dessuten en genuin møteplass, gjerne på tvers av generasjoner. Kulturarenaene er i det hele tatt en av de få stedene der vi lytter, ser og opplever store øyeblikk, side om side med mange andre.

Nabolaget

Prosjektet «Oslo-Filharmonien i nabolaget» innledet i forrige uke Oslo-Filharmoniens 100-årsjubileum. Det innebar en utendørsturné til Haugenstua, Holmlia og Hovseter, der vi spilte gratis familiekonserter på en trailerscene for befolkningen i nabolagene, i tett samarbeid med lokale samarbeidspartnere.

Ideen vår har vært enkel: Vi har ønsket å lage møteplasser på tvers av kulturell bakgrunn og alder og å skape rom for lytting og fellesskap.

Nærhet til historie og kultur

Når vi lytter til klassisk musikk, forbindes også fortiden med fremtiden – gjennom øyeblikket. Det er få steder begrepet levende historie er en mer presis beskrivelse enn nettopp av en orkesterkonsert: Vi opplever fortiden gjennom samtidens ører.

På denne måten trekkes linjer fra den kulturen vi kommer fra inn i den kulturen vi går inn i. Det gir røtter og fornyelse – samtidig.

Langt fra aske

Oslo-Filharmoniens 100-årsfeiring vil reflektere over både historie og samtid og hvordan den klassiske musikken har vært og er viktig i offentligheten.

Orkestermusikk eksisterer ikke i et vakuum, men i møte med publikum og de stadig nye generasjonene som lar seg begeistre av den. Eller som komponisten Gustav Mahler skal ha sagt: «Tradisjon er ikke å tilbe asken, men å vedlikeholde ilden.»

Aldri viktigere

Tilbake til utgangspunktet: Når alle ser ned i skjermer, med øreplugger i ørene, når snart alle møteplasser, kafeer og restauranter spille bakgrunnsmusikk som fyller livet vårt med lyd hele tiden, er det nærliggende å spørre: Hva representerer et symfoniorkester i det moderne samfunnet? Og hvorfor er en orkesterkonsert fortsatt relevant for det moderne mennesket?

En klassisk orkesterkonsert er et av de få fellesrom i samfunnet der vi møtes på tvers med mobilen avslått, og der vi sammen praktiserer det vi ellers som regel bare forfekter med ord: Vi lytter til hverandre. Vi skaper fellesskap om store øyeblikk.

Vår påstand er derfor at orkesterkonserter aldri har vært viktigere. Våre økende publikumstall sier også noe om at slike opplevelser treffer en nerve hos mange – kanskje nettopp som en kontrast til livet ellers.

For hvor ellers i samfunnet kan mange mennesker sitte helt stille, sammen og over lengre tid, og være tett på noe som potensielt utvider opplevelsen av selve livet?