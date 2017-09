La oss ha en debatt om valgkampen | Nadine Al-Mustafa

Vi kan starte med bildet Christian Tybring-Gjedde (Frp) la ut på sin Facebook-side få dager før valgdagen. Der var det bilde av Arbeiderpartiets stand på Karl Johan, der det hadde samlet seg et visst antall mennesker med innvandrerbakgrunn. Flere av dem var kvinner i hijab. Billedteksten var «Arbeiderpartiets valgbod på Oslos paradegate». Dette bildet skapte store og sinte reaksjoner blant Frps tilhengere. De beskyldte Ap for å praktisk talt fri til muslimene. Men mest av alt var det personhets mot Jonas Gahr Støre.

Bildet ble slettet da det fremkom at de avbildede menneskene kom fra voksenopplæringen, og hadde tatt seg en tur til Karl Johan for å lære litt om de ulike partienes politikk. Hva ønsket du å oppnå med dette bildet, Christian Tybring-Gjedde? Flere eksempler:

1. Hetsingen av Sylvi Listhaug blir på mystisk vis ofte oppfattet som stuerent. Jeg kan godt være uenig med henne politisk sett og i retorikken hun fører, men det legitimerer ikke at man angriper person og ikke sak.

2. Kommentarfeltet på Facebook-siden hennes er ikke noe av det beste Norge har å tilby. Hvilke signaler sender du, Sylvi Listhaug, når du lar hatefulle kommentarer stå på din Facebook-side?

3. Senterpartiet blir på sin side ofte redusert til kun å handle om ulv og pelsdyroppdrett. Partiets medlemmer beskyldes for å være uten hjerte for dyrene, og mediene fokuserer oftere på Trygve Slagsvold Vedums latter enn politikk.

Er dette virkelig det debattklimaet vi ønsker? En arena hvor vi fokuserer på alt annet enn det man skal fokusere på? Noe må gjøres med retorikken som føres.