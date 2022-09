De som ikke husker historien, er dømt til å gjenta den

Sylvi Listhaug Partileder, Fremskrittspartiet

9 minutter siden

I over ett år har Fremskrittspartiet vært på tilbudssiden i Stortinget for å løse problemene de skyhøye strømprisene gir, skriver Sylvi Listhaug.

Tidligere Ap-politiker Marianne Marthinsen beskylder Frp for å lukke øynene for Putins energikrig. Det er en grov påstand uten rot i virkeligheten.

Russlands manipulering av gassmarkedet har økt energiprisene kraftig i Europa. Vårt poeng er likevel at politikere i Europa og Norge også har et ansvar for at vi er kommet dit vi er nå. Energipolitikken til EU med Tyskland i spissen har gjort det mulig for autoritære stater som Russland å utnytte en sårbarhet Europa er blitt advart mot i flere tiår. Det er vi nødt til å ta lærdom av.

Sårbar situasjon

I år er det 40 år siden Ronald Reagan signerte et sikkerhetsrådsdirektiv med advarsler om at europeiske land ble avhengige av gassimport fra Sovjetunionen. Amerikanerne forsto tidlig at energipolitikk raskt kan få geopolitiske konsekvenser. Land som nekter å anerkjenne internasjonale spilleregler, har sjelden noe imot å bruke energi som ledd i sin krigføring selv om det får enorme konsekvenser for uskyldige liv.

På tross av gjentatte advarsler fortsatte likevel land som Tyskland å gjøre seg mer avhengige av gass fra øst.

I 2005 startet byggingen av gassrørledningen Nord Stream, og i 2011 ble arbeidet med Nord Stream II påbegynt.

Ikke engang da president Vladimir Putin stengte gasskranene til Ukraina etter at han gikk inn i Krym i 2014, gikk alarmklokkene hos daværende rikskansler Angela Merkel.

Supplert av en klimapolitikk som i stor grad har bestått av å legge ned stabil balansekraft uten at det er blitt bygget tilsvarende mengder med ny stabil kraftproduksjon, har Europa satt seg i en sårbar situasjon.

Når Marthinsen er bekymret for skjørheten i systemet vårt når kriser rammer, er det oppsiktsvekkende at hun går rett i den samme fellen hun forsøker å advare om. I stedet for å ta problemet ved roten hopper hun elegant over faktorene som har gitt Putin makt over energiforsyningen i Europa.

For å bruke hennes egne ord: «Putin klapper trolig fornøyd i hendene» over Marthinsens analyse. De som ikke husker historien, er som kjent dømt til å gjenta den.

Frp har fremmet flere forslag

Som norske politikere har vi ansvar for å ha bygget de to siste utenlandskablene som har ført til betydelig prissmitte til Norge. En økning av eksportkapasiteten med 45 prosent var en fatal beslutning som flere enn Frp bør innrømme var feil.

I over ett år har Fremskrittspartiet vært på tilbudssiden i Stortinget for å løse problemene de skyhøye strømprisene gir. Vi har flere ganger invitert til konstruktive samtaler med de andre partiene for å sørge for at folk kommer seg gjennom det som er en svært tung periode. Makspris på 50 øre med 100 prosent dekning ville hjulpet folk og bedrifter betydelig.

Vi har kort sagt fremmet flere forslag om ny politikk som ville bidratt til mindre – ikke mer til den splittelsen Putin ønsker å oppnå i sin energikrig mot Europa.