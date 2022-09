Kan politikerne kutte strømprisen?

Rolf Golombek Seniorforsker, Frischsenteret

Julius Rumpf Stipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

11 minutter siden

Naturlig nok vurderer politikere prisreduserende tiltak, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

To forhold taler mot både eksportrestriksjoner og makspris på strøm.

Mediene melder stadig om strømprisrekorder. Prisen på elektrisitet er nå på et nivå som knapt noen har forestilt seg kunne være mulig. Naturlig nok vurderer politikere prisreduserende tiltak.

Fremskrittspartiet har foreslått eksportrestriksjoner for å redusere prisen. Rødt har argumentert for å innføre en makspris på elektrisitet. Begge deler høres forlokkende ut. Men er dette effektiv politikk for å redusere strømprisen i Norge?

Har Norge politisk handlingsrom for å innføre slike tiltak under EØS-avtalen?

Vi mener at både økonomiske og rettslige forhold taler mot å innføre både eksportrestriksjoner for å redusere kraftprisen i Norge og makspris på strøm.

Må forbeholdes forsyningssikkerhet

Norge er inndelt i fem prisområder. I prisområdet Sørvest-Norge har vi store kabler som knytter det norske kraftmarkedet til kontinentet.

Hvis prisen på kontinentet er høyere enn i prisområdet Sørvest-Norge, eksporterer Norge elektrisitet fra Sørvest-Norge. Hvis imidlertid Norge hadde innført eksportrestriksjoner, ville denne kraftmengden blitt solgt i Norge. Da ville prisen på kraft blitt lavere i Sørvest-Norge.

Hvorfor gjør vi ikke dette når strømprisen er historisk høy?

Rett nok hadde Norge gått glipp av eksportinntekter, men strømkundene ville juble. Hvorfor gjør vi ikke dette når strømprisen er historisk høy?

Én grunn til å la være å innføre eksportrestriksjoner er at samlet verdiskaping i Norge ville blitt redusert på grunn av bortfall av store eksportinntekter.

En annen grunn er våre forpliktelser gjennom EØS-avtalen. Artikkel 12 i EØS-avtalen forbyr eksportrestriksjoner.

Forbudet er ikke absolutt: Artikkel 13 åpner for visse unntak fra forbudet.

Flere, blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har påpekt at hvis formålet med å innføre eksportrestriksjoner kun er å redusere egen strømpris, er ikke dette en legitim grunn.

Derimot kan sikring av nasjonal forsyningssikkerhet være en legitim grunn til å redusere eksporten.

Tradisjonelt har stater en vid skjønnsmargin for å avgjøre om nasjonal forsyningssikkerhet er truet. Men det er ikke fritt frem: Det må foreligge en konkret trussel mot forsyningssikkerheten. En uspesifisert mulig fare en gang i fremtiden er ikke tilstrekkelig.

Videre krever proporsjonalitetsprinsippet blant annet at eksportrestriksjonen ikke går ut over det som er nødvendig for å håndtere en forsyningskrise. Det betyr blant annet at eksportrestriksjoner må oppheves så snart nødssituasjonen er over.

Et gap mellom ønsket salg og ønsket kjøp

En annen strategi for å redusere strømprisen er at politikerne innfører en makspris. Det vil si at alle strømkunder betaler denne prisen for strømmen, og alle strømprodusenter mottar denne prisen for kraften de selger. Maksprisen settes lavere enn en markedsbestemt pris. Den kan for eksempel være 50 øre/kWh.

Det høres enkelt og greit ut: Alle behandles likt, og prisen er til å leve med. Men så enkelt er det ikke.

Med en markedsbestemt pris er samlet tilbud av kraft lik samlet etterspørsel etter kraft. Hvis det imidlertid innføres en makspris, det vil si en pris som er lavere enn markedsprisen, ønsker kraftprodusentene å selge mindre kraft enn om de hadde mottatt den høye markedsprisen. Strømkundene ønsker å kjøpe litt mer elektrisitet enn om de hadde måttet betale den høye markedsprisen.

Med en makspris blir det derfor et gap mellom ønsket salg og ønsket kjøp av strøm. Et slikt gap er fatalt for kraftmarkedet: Hvis innmatet mengde elektrisitet i strømnettet avviker fra samlet uttak av strøm fra nettet, bryter systemet sammen.

Med en markedsbestemt pris er det aldri et gap mellom ønsket salg og ønsket kjøp av strøm. En markedsbestemt pris bestemmes slik at det blir likhet mellom ønsket salg og ønsket kjøp av strøm.

Grep for å unngå at det blir mørkt

Staten kan ta alternative grep for å unngå at det blir mørkt i de tusen hjem.

For det første: Det kan innføres rullerende rasjonering. Noen timer er strømmen koblet ut i visse områder, andre timer er strømmen koblet ut i andre områder. Ingen ville være fornøyde med en slik ordning.

For det andre: Staten kan innføre direkte styring av kraftproduksjonen i store selskaper. Staten kan la små kraftprodusenter selv bestemme hvor mye kraft de ønsker å selge når prisen er 50 øre/kWh. Så kan den instruere de store kraftprodusentene om hvor mye de skal produsere, slik at samlet kraftproduksjon blir lik den kraftmengden som kraftkundene ønsker å kjøpe når de betaler 50 øre for strømmen. Relativt få er tilhengere av sentralstyring av de store aktørene i kraftbransjen.

For det tredje: Staten kan tilby kraftprodusentene produksjonsstøtte, som kommer i tillegg til de 50 ørene som de mottar fra kraftkundene. Støtten utformes slik at kraftprodusentene frivillig produserer akkurat så mye elektrisitet som kraftkonsumentene ønsker å kjøpe når de betaler 50 øre/kWh. Samlet kraftproduksjon blir da større enn med en markedsbestemt pris fordi strømkundene ønsker å kjøpe mer kraft når prisen settes ned til 50 øre/kWh.

En støtteordning bør være midlertidig

Norsk kraftproduksjon er vannkraftbasert. Økt kraftproduksjon i dag som følge av at strømkundene kun betaler 50 øre/kWh betyr at mer av det lagrede vannet i magasinene brukes til å produsere elektrisitet.

Da blir det mindre vann igjen for fremtidig kraftproduksjon, noe som bryter med regjeringens gjentatte oppfordringer til bransjen om å spare på vannet. Jo mindre vann vi har igjen i magasinene i dag, desto høyere blir fremtidig kraftpris.

Dessuten: Når staten overfører store beløp til kraftbransjen i form av produksjonsstøtte, kan dette, avhengig av den konkrete utformingen, være underlagt EØS-reglene om statsstøtte. Statsstøtte er kun tillatt dersom den har et legitimt formål, for eksempel å bøte på en alvorlig forstyrrelse av den nasjonale økonomien.

EU-kommisjonen har nylig stadfestet at den nåværende strømkrisen er en alvorlig økonomisk forstyrrelse. Likevel er de rettslige kravene til statsstøtte strenge: Ny støtte må forhåndsgodkjennes av ESA, som håndhever EØS-reglene. Proporsjonalitetsprinsippet gjelder også for statsstøtte. Ulovlig støtte må tilbakebetales i sin helhet.

Dersom Norge skulle ønske å innføre produksjonsstøtte, bør støtteordningen være midlertidig og basert på en grundig utredning.