For første gang på mange år føler israelerne hva svakhet betyr

Israelere demonstrerte i Tel Aviv etter at statsminister Benjamin Netanyahu avsatte forsvarsminister Yoav Gallant i mars. Gallant hadde bedt statsministeren om midlertidig å stoppe en kontroversiell rettsreform.

Som en linedanser på stram line som plutselig ser på skoene sine, og så på avgrunnen, blir vi stadig mer oppmerksomme på skjørheten i vår eksistens her.

Helt fra begynnelsen av har Israel vært en slags oppstartsbedrift, en såkalt startup.

Helt siden den første befalingen «Lekh-Lekha», gå fremover, har det vært et trykk av innovasjon, av å gå fremover, av entreprenørskap og oppfinnelse og kreativitet. Israel har hatt vanskelige tider med eksistensielle farer. Men den kraften som rådet, tilhørte et pulserende land som utstrålte originalitet, det uventede, og evnen til å stige til nye høyder i et hvilket som helst felt.

Og så kom regjeringskuppet, og Israel begynte å miste de frie og harmoniske bevegelsene til en sunn kropp. Alt som var naturlig og selvfølgelig for de fleste av landets borgere – identifisering med staten, den nesten familiære følelsen av å tilhøre – er nå blitt nølende, punktert av tvil og uro.

Den syke israelske kroppen

Mens prosessen gikk forut for kuppet, var det kuppet som forårsaket at den brøt ut med så mye kraft at det fullstendig endret Israels virkelighet. Nå finner det sted en prosess med destabilisering og disintegrasjon som knuser den sosiale kontrakten og svekker militæret og økonomien.

Ikke bare har fremgangen stanset opp, men tilbakegangen intensiveres og har ført til at reaksjonære holdninger med diskriminering og rasisme, utestengelse av kvinner og LGTBQ-folk og arabere, uvitenhet og bøllete oppførsel blir ansett som positive verdier.

Fakta Hva skjer i Israel? Siden nyttår har det vært enorme protester i Israel. De brøt ut etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu foreslo en rekke nye kontroversielle lover. Motstanderne mener disse vil svekke Israels domstoler.

Netanyahus koalisjonsregjering, kjent som den mest konservative og religiøse regjeringen i Israels historie, fryktes av sekulære borgere å innføre strengere religiøse lover og regler.

Sekulære grupper og kvinneorganisasjoner kjemper mot regjeringens foreslåtte reformer. Noen frykter at Israel kan bli en religiøst styrt stat, dersom de religiøses innflytelse fortsetter å vokse. Vis mer

Og som ofte er tilfelle i en syk kropp, oppstår stadig flere skader som krever øyeblikkelig behandling.

Opp til overflaten av israelernes bevissthet stiger nå betydningen og implikasjonene – og også de virkelige kostnadene. Både av den sykdommen som kronisk okkupasjon er, og av det abnorme forholdet mellom den sekulære majoriteten og Haredi-minoriteten. Og likeså de nasjonalistisk-ultraortodokse innbyggerne, noe som er enda farligere på grunn av kraften i den ekstremistiske påvirkningen, og av statens ustabile forhold til sin store palestinske minoritet og dens katastrofale tilstand, og så videre og så videre.

Hver av disse sykdommene er nok til å forstyrre og til og med lamme sunnheten til kroppen som bærer dem med seg, nemlig staten Israel.

Våre ødeleggere kommer innenfra

De 64 Knesset-medlemmene i regjeringskoalisjonen og flesteparten av velgerne deres er nok uenige med meg. Men hvis ikke bevisstheten deres er hermetisk forseglet, vil selv de antagelig finne det vanskelig å nekte for at Israels opplevelse av styrke og nesten ubegrenset makt nok en gang er sårbar overfor tvil og spalting og bekymringer.

For første gang på mange år har israelerne begynt å føle hva svakhet betyr.

For første gang kanskje siden Yom Kippur-krigen har vi hos oss selv kjent på de små dryppene av eksistensiell frykt. Frykten hos dem som ikke har skjebnen helt i egne hender. Frykten hos de svake.

Og selv om «evighetens folk ikke er redde», er det ikke desto mindre skremmende å innrømme at den nåværende frykten ikke bare er en naturlig reaksjon på en ytre trussel, men at våre fiender, våre ødeleggere, kommer innenfra.

En følelse av trussel

Det er interessant at det nettopp er de folkene som i egne øyne representerer den sterke, selvsikre og mektige israelheten, som i dag skaper en følelse av frykt og svakhet hos israelerne, en følelse av trussel som forbindes med «galut», diasporaen.

Som en linedanser på stram line som plutselig ser på skoene sine, og så på avgrunnen, blir vi stadig mer oppmerksomme på skjørheten i vår eksistens her, på følelsen av at grunnen faller vekk under føttene på oss.

For våre skrekkslagne øyne blir den unike staten som ble skapt her, tømt for sitt grunnleggende særpreg, det spesielle og unike

Plutselig er ingenting sikkert. Ikke kameratskapet, ikke ånden av oppofrelse, ikke «folkets armé», ikke det gjensidige ansvaret, ingenting.

For våre skrekkslagne øyne blir den unike staten som ble skapt her, tømt for sitt grunnleggende særpreg, det spesielle og unike.

Finnes det en vei tilbake fra det stedet vi er kommet til?

Protestbevegelsen er håpet

De som fortviler ved møtet med aggresjonen og grådigheten fra høyre, må igjen og igjen minnes om dette: Protestbevegelsen er håpet, den frie bevegelsen innenfor fastlåstheten, den kreative handlingen, det felles ansvaret, det ideologiske motet. Dette er demokratiets hjerteblod.

Det er vår og våre barns sjanse til å leve et liv i frihet her. Det må vedlikeholdes og fyres opp under og holdes fast, og en langvarig forpliktelse må finne sted for å gjenopprette Israel, for å gjenoppbygge det fra bruddet og fra hjertesorgen, få det tilbake på bena – til vi ser hvorvidt det overlevde eller om vår katastrofe, dets sykdom, er blitt dødelig.

