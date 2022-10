Høyprisskatten setter en stopper for utbygging av vannkraftverkene kraftsystemet virkelig trenger

Forslaget sender et tydelig signal fra regjeringen til kraftverkseierne om at effektoppgraderinger er lite lønnsomme, skriver innleggsforfatterne.

Regjeringens forslag skaper problemer.

Det foreslåtte høyprisbidraget arrow-outward-link kan bety en effektiv skattesats på 90 prosent på vannkraftproduksjon. Dette vil sette en effektiv stopper for at nye og oppgraderte kraftverk tilpasses et fremtidig kraftmarked og det grønne skiftet.

Med en kraftverkslevetid på over 60 år vil innføring av denne skatten medføre negative konsekvenser i lang tid.

Kraftverkene må designes på en annen måte

Litt forenklet kan man si at vannkraftverk tradisjonelt er blitt designet for mest mulig produksjon (kilowattimer) til minst mulig effekt (kilowatt) ut fra tilgjengelige vannressurser.

I det tradisjonelle kraftmarkedet har denne tilnærmingen vært fornuftig. Vi har fått mest mulig kraft over året til lavest mulig pris. Det betyr også at vi i dag har begrensede effektreserver tilgjengelig.

I fremtidens kraftmarked vil det grønne skiftet føre til større variasjon i kraftforbruket gjennom økt elektrifisering og større svingninger i produksjonen ved innfasing av uregulert kraft fra vind og sol. Dette vil medføre ekstreme pristopper eller i ytterste konsekvens strømrasjonering, med mindre vannkraften kan levere større effekt i korte tidsrom når behovet er størst.

For at vannkraften skal kunne møte dette behovet, må kraftverkene designes på en annen måte enn tidligere. Dette innebærer en betydelig merinvestering. Det er fordi hovedkomponentene blir dyrere sammenlignet med et tradisjonelt kraftverk. Eksempler på dette er større vanntunneler, turbiner og kabelanlegg.

Signal om at oppgraderinger er lite lønnsomme

Hovedpoenget med effektoppgraderingene er å øke kraftproduksjonen i korte perioder med høye priser. Oppgraderingene vil i begrenset grad øke gjennomsnittlig årlig produksjon. Dermed kan merinvesteringene kun forsvares dersom kraftverkseier faktisk får betalt markedspris for kraften når etterspørselen er høy.

Det er nettopp her regjeringens forslag til høyprisskatt skaper problemer. Det er fordi marginalskatten vil komme opp i 90 prosent i nettopp de periodene når effektbehovet er størst, altså de timene når strømprisen er høy.

Forslaget sender et tydelig signal fra regjeringen til kraftverkseierne om at effektoppgraderinger er lite lønnsomme.

Dersom konsekvensen blir nedskalerte effektutvidelser, vil følgene for samfunnet bli betydelige. Privatpersoner og næringslivet vil få enda høyere pristopper i fremtiden. Forsyningssikkerheten vil svekkes. Samtidig vil både staten og kraftkommunene gå glipp av betydelige inntekter som kunne kommet samfunnet til gode.

Uheldig

Mange av våre store vannkraftverk skal oppgraderes og utvides de kommende årene. Kraftverkseiere må veldig snart ta stilling til om det er lønnsomt å designe dem for et effektmarked.

Det vil være svært uheldig om kortsiktige skattegrep fører til at kraftverk som fortsatt er i drift i år 2100, ikke har hatt en optimal utnyttelse av vannressursene eller støttet opp om det grønne skiftet.

Begge innleggsforfatterne jobber til daglig med fornybar energi-prosjekter i Norconsult.