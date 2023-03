Russlands ønske om en (u)rettferdig verdensorden

10.03.2023 23:00

Innleggsforfatteren på demonstrasjon utenfor Stortinget.

Et svar til Russlands ambassadør til Norge.

Russlands ambassadør til Norge Teimuraz O. Ramishvili prøver i sitt debattinnlegg i Aftenposten på underlig vis å argumentere mot våpenleveranser til Ukraina. Påstandene bør ikke få stå uimotsagt.

Den soleklare grunnen til at forholdet mellom Russland og vestlige land er dårlig, er Russlands folkerettsstridige angrepskrig på Ukraina.

Ambassadøren trekker også frem at Russland aldri har angrepet Norge. Historisk sett er Norge og Kina de eneste nabolandene Russland ikke har gått til krig mot. Hovedgrunnen er at vår felles grense er langt mot nord, og at det er veldig vanskelig og upraktisk å skulle gjennomføre et angrep der.

Videre skriver han om at leveranser av dødelige våpen til Ukraina utgjør en grense. Russland mente det var en rød linje da Ukraina fikk Javelin-missiler våren 2022. Det samme gjaldt da Ukraina etter hvert fikk artilleri, Himars (High Mobility Artillery Rocket System) og nå sist tanks. Russland brummer hver gang, men det er alt landet kan gjøre.

Ramishvili prøver også å sette invasjonen av Ukraina opp mot Natos militære aksjoner i for eksempel Afghanistan og Jugoslavia. Han «glemmer» at ingen av Natos intervensjoner har dreid seg om ren erobringskrig, slik Russland bedriver.

I Budapest-memorandumet fra 1994 ga Ukraina fra seg verdens tredje største atomvåpenarsenal til Russland mot at Russland, USA og Storbritannia garanterte for Ukrainas territoriale grenser. Det brød ikke president Vladimir Putin seg om i 2014.

I november 2013 reiste det ukrainske folket seg i det som er blitt hetende revolution of dignity mot den gjennomkorrupte ukrainske, da president, Viktor Janukovitsj.

Putin fryktet den gang at Ukraina ville si opp avtalen om å benytte den isfrie havnen i Sevastopol på Krym-halvøya til Russlands svartehavsflåte. Det var hovedgrunnen til anneksjonen av Krym våren 2014.

Putin snakker om en mer «rettferdig verdensorden». Hvis dere ikke gjør som vi sier, angriper vi dere og prøver å okkupere landet deres. Russland ønsker en multipolar verden der mektige, autoritære stater skal kunne diktere og kontrollere det de mener er sine interessesfærer.