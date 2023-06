Innsiktsfullt om rasisme

18.06.2023 02:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Takk til Herman Dahl Gaustad for et godt og innsiktsfullt innlegg i Si ;D om rasisme i skolen.

Jeg er leder for Oslo-skolen, og jeg er enig med deg i det du skriver: Vi har utfordringer i skolen.

Det skal være sånn at uansett hvem du er, skal du føle tilhørighet og være en del av et godt miljø i Oslo-skolen. Slik vet vi at det ikke er for alle, og det er ikke greit.

I Oslo-skolen har vi skoler som har fått Benjaminprisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering, og vi forsøker å lære av dem.

Sofienberg skole, som fikk prisen i 2021, fortalte at de jobbet mye med fordommer, og at det er viktig å erkjenne at alle har fordommer og så jobbe med å bekjempe dem.

Arbeidet med å forebygge rasisme og fordommer skal være en del av skolehverdagen i hele Oslo-skolen fra 1. klasse til videregående og voksenopplæringen.

Takk for at du minner oss på viktigheten av det og gir oss et spark bak. Det fortjener vi så lenge disse utfordringene finnes.

Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo