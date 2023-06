Vanningsrestriksjoner er en korttenkt løsning

15.06.2023 03:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det er ikke private hageeieres ansvar at det er for lite vann i Maridalsvannet.

Det at det nå er for lite vann i de kommunale anleggene, handler først og fremst om dårlig samfunnsplanlegging fra Oslo kommunes side, ikke at private hageeiere sløser med vann.

Det er nemlig ikke mangel på vann generelt: Hele Marka er full av innsjøer og tjern, og to middels store elver renner gjennom byen og rett i sjøen. Og det regner som regel mer enn nok i vinterhalvåret.

Men det finnes ikke systemer for å ta vare på dette dyrebare vannet.

I besøkshagen Flor & Fjære utenfor Stavanger opplevde de en sommer at det var så tørt at de måtte kjøpe vann som ble levert med båt ut til øya. Eierne anla derfor et stort nettverk av hagedammer for å kunne vanne 50.000 sommerblomster.

Dette kan fint gjøres også i storbyen Oslo. Nybyggprosjekter kan få krav om å anlegge minst én hagedam, slik at all hagevanning kan løses uten å belaste kommunens nett. Og på samme måte som det gis tilskudd til enøk-tiltak i boligen, hvorfor ikke gi tilskudd til vannsparende tiltak som dryppvanningsanlegg, vanntønner og hagedammer?

Bjørnhild Fjeld, hageentusiast og redaktør i hagebladet Hageguiden og nettstedet Spirea.no