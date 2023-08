Haugerud: Et lokalsamfunn som henger sammen!

Haugerud er det motsatte av det Kjetil Rolness bruker oss som eksempel på.

Lørdag 22. juni avla Kjetil Rolness et besøk hos oss på Haugerud med en stor artikkel om hvor ille vi har det her på Oslo øst. Rolness synser fra sitt arkitekttegnede rekkehus i Ullevål Hageby. Resultatet blir deretter: Skivebom!

Rolness velger Haugerud som case for å drøfte samfunn som faller fra hverandre, som fortier problemer, og som står på sammenbruddets rand på grunn av høy innvandrertetthet. Haugerud er eksempel på det motsatte!

Men dette skal han ha: Rolness tar opp temaer som er både interessante og viktige for Norge som samfunn: Lokalsamfunn som faller fra hverandre. Fortielse av problemer. Voldsbruk. Utenforskap. Frykt for svenske tilstander. Men vi må ta utgangspunkt i realitetene.

Det funker!

Ja, vi har problemer. Vi også. Slik som mange andre lokalsamfunn. Mer eller mindre enn andre? Tja. Flere problemer enn før? Kanskje, kanskje ikke. Det er i grunnen uinteressant å sammenligne. Vi som bor på Haugerud, må bare ta utgangspunkt i realitetene: Vi har de problemene vi har. Og vi anerkjenner problemene, snakker om dem og gjør noe med dem.

Vi tør å si det, men uten å være kjepphøye: Vi har vært ganske gode til å bygge et lokalsamfunn som fungerer. Ikke perfekt eller feilfritt, men det funker!

Vi er det motsatte av det Rolness bruker oss som eksempel på. Vi er et multikulturelt nærmiljø som henger sammen, som jobber sammen, som klarer å inkludere mange, og som snakker om og ordner opp i problemene vi har. Rolness skal ikke uimotsagt få misbruke oss til å score billige poenger i Aftenposten.

Vi kjenner våre utfordringer, helt ned til steder, grupper og enkeltpersoner. Vi engasjerer oss basert på kunnskap om situasjonen. Vi gjør det fordi det handler om vårt eget bomiljø og våre egne unge. Skulle vi ikke bry oss?

Nettverk

Problemer dukker opp fra tid til annen. Det går i bølger med stille perioder, avbrutt av hendelser av ulik alvorsgrad. Trussel med kniv. Forsøk på dopsalg. Planlagt slåssing. Unger som ikke møter på skolen. Og så videre. Hva gjør vi med slikt? Vi håndterer det!

Vi har bygd et lokalsamfunn der frivillige og offentlige krefter jobber strukturert sammen for å passe på nærmiljøet. Alle offentlige instanser møtes jevnlig i Tverrfaglig forum i regi av SALTO. Der drøftes store og små hendelser i oppvekstmiljøet. Hvor er det problemer? Hva trengs av innsats? Hvem er best til å bidra?

På initiativ fra forebyggende avdeling ved politiet på Stovner har Tverrfaglig forum fått en «tvilling»; Haugerud samarbeidsforum, som ble omtalt i et innlegg her i avisen onsdag.

I bunnen av alt det formelle samarbeidet ligger et uformelt nettverk av folk som kjenner hverandre, som stoler på hverandre, som jobber sammen, og som hjelper hverandre når det trengs. Dette er en sosial kapital som er mye verdt.

Skulle man dømme etter tall i kommunestatistikken, skulle vårt nærmiljø vært et skikkelig problemområde. Vi scorer relativt dårlig på viktige indikatorer som utdanning, inntekt, andel med nedsatt funksjonsnivå, trangboddhet, andel utenom arbeidslivet. Delbydel Trosterud, som vi heter på kommunespråket, scorer dårligere enn gjennomsnittet i bydel Alna, som igjen scorer dårligere enn gjennomsnittet i Oslo og i Norge.

Men hvordan har vi det? Spørreundersøkelser (2017 og 2021) viser høy grad av trivsel. Folk blir boende her, og nye flytter til. Gode boliger i godt drevne borettslag. Store, åpne grøntområder. Nærheten til Østmarka. Sentrum en kort T-banetur unna. Et multikulturelt miljø som fungerer bra. Lite konflikter og trøbbel. Fritidstilbud som engasjerer mange. Aktiv lokalsamfunnsutvikling. Moské og kirke som samarbeider og spiller viktige roller i fellesskapet. Ingen «hvit flukt». Vi kjenner oss ikke igjen i at det er «oss» og «dem». Det er vi.

Hva trenger lokalsamfunnet vårt nå? Et mer variert forenings- og kulturtilbud. Gode, nye skoler og idrettsanlegg (kommer i 2029). Uformelle møteplasser for barn, ungdom og voksne. Jobber for ungdom. Flere voksne ute mellom husene. Satsing på forebyggende arbeid og innsats mot organisert kriminalitet.

Godt på vei, men ikke i mål. Ikke på noen måte. Det kan vi love Kjetil Rolness og andre som bekymrer seg. Vi kommer heller aldri i mål. Lokalsamfunnsutvikling må være evigvarende. Og drevet lokalt, ikke i avisspaltene.