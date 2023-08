Ytringsfriheten er ikke hellig

Kort sagt, mandag 7. august.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten stÄr for skribentens regning. Hvis du Þnsker Ä delta i debatten, kan du lese hvordan her

Koranbrenning har skapt opphetet diskusjon bÄde i Sverige og Danmark. I politiske miljÞer forsÞker man Ä famle seg frem til «juridiske lÞsninger» som kan forhindre slike brenninger. Motkreftenes kjernepunkt er at forbud mot koranbrenning, utfÞrt for Ä demonstrere, er et alvorlig angrep mot ytringsfriheten.

Ytringsfriheten i de nordiske landene er ikke absolutt. Denne friheten er riktignok en umistelig pilar i demokratiet, men hellig er den ikke. I Norge er en rekke ytringer ulovlige eller straffbare, se for eksempel straffelovens paragraf 185 om rasistiske ytringer.

Om koranbrenning forbys, kan enhver i Norge offentlig ytre seg kritisk om Koranen og dens innhold i sÄ sterke ordelag de er i stand til Ä prestere, muntlig eller skriftlig. Den retten er det selvsagt ikke aktuelt Ä frata noen.

Brenning av Koranen eller andre hellige skrifter stÄr egentlig i en sÊrstilling. Det er i realiteten fÞrst og fremst et krenkende angrep pÄ andre menneskers religiÞse fÞlelser. Burde ikke det vÊre like forbudt som Ä «forhÄne noen pÄ grunn av deres ... religion eller livssyn», slik som presisert i straffelovens paragraf 185?

Begrunnelsen for et slikt forbud bÞr lÞsrives fra sikkerhetspolitiske eller handelspolitiske hensyn. Ytringsfriheten er ikke til salgs! I stedet bÞr man fokusere pÄ Ä beskytte andre menneskegruppers religiÞse fÞlelser, et hÞyverdig formÄl.

De aktivister som ikke lenger kan sĂžke glede i Ă„ brenne religiĂžse skrifter offentlig, kan trĂžste seg med at de har en uavkortet frihet til Ă„ ytre seg muntlig og skriftlig om Koranen, Bibelen eller andre hellige skrifter.

Jeg Þnsker meg en paragraf som «straffer den som offentlig i handling krenker folkegruppers religiÞse fÞlelser ved brenning eller annen fysisk mishandling av religiÞse skrifter».

Om Danmark eller Sverige ender opp med en eller annen form for kriminalisering av koranbrenning, bĂžr Norge gjĂžre det samme. Det bĂžr vĂŠre rettslikhet mellom de nordiske landene.

Rolf B. Wegner,

Tidligere politimester i Bergen