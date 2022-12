Regjeringen vil stenge private ute fra barnevernet. Det er ikke forsvarlig utredet.

Ingvild L. Kristiansen, administrerende direktør, Stendi.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil utestenge private aktører fra barnevernet, uten hensyn til råd fra egen fagetat eller barna selv.

I Norge har vi tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Det offentlige finansierer, setter rammer og styrer. Samtidig har private aktører bidratt med utvikling, kompetanse og mangfold.

Nå vil regjeringen stenge private ute fra barnevernet. Som Norges største leverandør av private omsorgstjenester og arbeidsgiver for 6000 ansatte reagerer vi på at det ikke er forsvarlig utredet.

Av ca. 280 barnevernsinstitusjoner er 130 private. Blant disse finner vi særlig institusjoner for barn og unge med komplekse utfordringer og akutte behov. Det mener Toppe er et problem.

Stendi åpnet i høst en av våre institusjoner for Aftenposten. Vi ønsker åpenhet og en opplyst diskusjon. Saken viser at det brukes store ressurser på barnevern, og at mange barn må flytte ofte, men også at omsorgen og kompetansen er stor hos medarbeiderne.

Fagfolk advarer blant annet mot mange flyttinger for barna. Vi har kun 4-5 prosent ikke-planlagte flyttinger i våre institusjoner. Vi kjenner ikke tilsvarende tall fra statens institusjoner – og ifølge NRK gjør heller ikke ministeren det.

Utfordringene er manglende samhandling og svakheter i omsorgen for barn og unge med psykiske lidelser og rusproblemer. Å fjerne private løser ikke dette.

Vi deler fagdirektoratets bekymring for evnen til å oppfylle bistandsplikten når private skal ut. Vi frykter at kompetanse og erfaring forsvinner. Våre barnevernspedagoger, miljøarbeidere og sosionomer drømmer ikke nødvendigvis om å bli offentlig ansatt. De kan like sannsynlig velge å forsvinne fra yrket.

En av våre styrker er fleksibilitet til å etablere nye tilbud ved behov. Det kan vi ikke når rammebetingelsene blir så usikre. Vi vil bli målt på kvalitet, og vi vil spille på lag for et bedre barnevern, ikke bli benket.

