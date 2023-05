Redd HUB Mortensrud!

31.05.2023 06:00

Kjære Oslopolitikere! Nylig fikk jeg høre nyheten om at HUB Mortensrud stenger i juni.

En trist beskjed for lokalsamfunnet på Mortensrud – og særlig for ungdommene dette rammer. HUB Mortensrud har i samarbeid med Lofsrud skole og Klemetsrud idrettslag vært et lavterskeltilbud etter skoletid og i ferier i tre år.

I lys av debatten om høye kostnader i idretten er dette et tilbud verdt å verne om i et levekårsutsatt område av Oslo. Ungdommene på Mortensrud trenger et sted der alle kan delta, med voksne rollemodeller som kjenner dem og har bygget relasjoner over tid.

Tillit og relasjoner i nærmiljøet danner «limet» i samfunnet – det statsviter Robert Putnam kaller sosial kapital. Samfunn bygges nedenfra og er avhengig av sivilsamfunnets evne til å utvikle tillitsfulle relasjoner mellom borgerne. Sosial kapital er avgjørende for fellesskapets evne til å løse kollektive utfordringer (fra Store Norske Leksikon).

HUB Mortensrud har vært finansiert av prosjektmidler, men får ikke videre støtte. Forebyggende arbeid skaper ikke overskrifter, men bygger tillit og forhindrer utenforskap.

Kjære politikere – ikke la denne muligheten gå fra dere! Bruk revidert budsjett til å gi langvarig støtte til HUB Mortensrud som bygger sosial kapital, fellesskap og innenforskap!

Cecilie Thun, mamma på Mortensrud, samfunnsviter