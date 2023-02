Strømregningen er tre ganger over normalen

21.02.2023 23:00

Hjemme hos oss har vi for januar en strømregning på over 9000 kroner. Dette er etter at strømstøtte er trukket fra. Strømregningen vår er over tre ganger over normalen. Siden november har panelovnene stått på 18 grader. Vi fyrer med ved hver dag.

I et fritt strømmarked ville prisdannelsen skjedd i krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel. Dette skjer ikke i vårt strømmarked. Det styres av geopolitiske forhold. Strømkrisen skyldes ikke gassprisene, men at vi har en bastard av et liksom-markedsstyrt prissettingssystem, som hverken gir norsk forbrukermakt eller incentiv til at strømprodusentene skal ivareta vannstanden i magasinene.

Vi trenger et nytt system for prissetting i strømmarkedet, men vår Arbeiderparti-regjering tviholder på en kvasi markedsliberal idé. Hvor blir det av venstresiden?

Jarl Flaaten Bjørk, skuespiller og scenekunstner