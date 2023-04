Noen trenger den lille skolen

02.04.2023 02:00

Ungdommer på Natur videregående skole i Oslo fikk nylig melding om at skolen skal legges ned fra og med neste skoleår. Hvis politikere av ideologiske grunner ikke ønsker private skoler: La Natur vgs. få fortsette i sin form under offentlig ansvar. Men ikke bryt opp det som trolig gjør Natur til skolen med høyest trivsel i Oslo: at den er liten. Dette er ikke et innlegg mot alle store skoler. Men for bevaring av noen små.

Økonomisk press drar mot storskoler (stordrift). Nå har politikere tatt beslutninger så Natur vgs. må avvikle. De peker til Stovner vgs. Men da mister vi noe viktig. Den lille skolen. Skolen med et tett og oversiktlig miljø. Lærere og rektor som kan navn på alle elevene. Elevgrupper der alle er med i gjengen, ellers blir det i grunn ikke noen gjeng.

Noen barn og ungdommer trenger dette. Noen ikke. Noen for en periode. Jeg ønsker politikere som tenker helhet. La det bli en inspirasjon til hvordan skoletilbudet kan bli bedre: kombinasjon av storskoler og småskoler og klok forvaltning av småskoleplasser til elever som trenger det.

Oslo-politikere: Muligheten er nå. Bevar Natur vgs. som småskole.

Ida Møller Solheim, mor til elev ved Natur vgs.