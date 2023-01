La oss redde liv, helseminister!

06.01.2023 03:00

Det er ikke ulovlig å hjelpe rusmiddelbrukere å vite hva de putter i kroppen.

Brukere av ulovlige rusmidler vet ofte ikke hva stoffet inneholder. Dette fører til skader og overdoser. Vår analysetjeneste reduserer risikoen, men Helsedirektoratet mener vi trenger lovhjemmel. Dette er vi uenige i.

Vi har siden februar tilbudt rusmiddelbrukere i Oslo gratis analyse av stoff de har kjøpt. Prøvene destrueres innen få minutter og er for små til å gi rus. Svaret gis muntlig for å unngå at det brukes til reklame. Vi advarer også brukerne mot å stole på vareprøver.

Vi finner mye uventet, og vi opplever at brukerne da lar være å bruke stoffet og varsler venner. I tillegg gir vi viktige råd om tryggere bruk. I motsetning til de nye rådgivningsenhetene som nå står ubrukt, trenger ikke vi jakte på brukere eller true med bot for at de skal komme, da vi tilbyr noe de vil ha.

Vår «gulrotstrategi» virker ikke bare på rusavhengige. De fleste brukerne våre har aldri hatt kontakt med helsevesenet grunnet rus. De er likevel utsatt for skader, for eksempel fra falsk ecstasy, som har tatt mange liv. De kan også utvikle rusproblemer, noe vi kommer i posisjon til å forebygge.

Det «nye» opioidet protonitazen forårsaket flere overdoser i høst. Vi får nå utstyr til å påvise dette stoffet, men uten driftstilskudd vil tilbudet bli begrenset. En offentlig analysetjeneste kommer heller ikke med det første. Helsedirektoratet snakker om å utrede en forsøksordning, men trolig kun for en liten gruppe.

Vi trenger ingen utredning for å vite at alle blir tryggere med kunnskap om hva de inntar, ei heller for å vite at tjenesten vår er lovlig. Kan kommunene gi opplæring i heroinrøyking(!) uten hjemmel, så kan vi ta imot ørsmå mengder stoff til destruksjon. Dette har lovgiver aldri ment å forby, og myndighetenes plikt til vern av liv og helse går foran narkotikalovgivningen.

Nå må helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) rydde opp i byråkratenes rot – og la oss redde liv.

Ina Roll Spinnangr, daglig leder, Tryggere Ruspolitikk