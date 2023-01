Det er ett strømspareråd som nesten aldri nevnes

04.01.2023 19:00

Søler du med vannet når du dusjer? Det kan bli dyrt.

Bruk mindre strøm til fordamping.

Det mangler ikke på strømsparetips for tiden. Men det er ett råd som nesten aldri nevnes: Bruk mindre strøm til fordamping.

Hvis du bruker sparedusj og gjør unna dusjen på få minutter, men søler med vannet og ikke får det ned i sluket, vil du faktisk kunne bruke like mye strøm på tørking av rommet og håndkleet som på selve varmtvannet!

Varmekablene på badet må jobbe hardere for å opprettholde den temperaturen som termostaten står på, når det er vann som skal fordampes. Fysikken forteller oss at det krever enormt mye energi for å fordampe vann.

Hva med tørketrommelen?

En vaskemaskin bruker omtrent 0,5 kWh på en 40 graders vask, mens fordampingen eller tørkingen inne i oppvarmet rom om vinteren kan ta ca. 2 kWh til 5 kWh, altså fire til ti ganger mer!

Hva med en tørketrommel? Den må også fordampe vannet og bruker derfor omtrent like mye energi. Tørketrommelen vil riktignok også varme opp rommet litt ekstra, men kondenserer også noe av vanndampen og får da tilbake litt av energien.

Så det stemmer ikke nødvendigvis at tørketromler bruker mer strøm enn om du henger opp klærne innendørs om vinteren. Men den sliter mer på klærne.

Mange myter

Apropos det med tørketromler finnes det også mange andre myter der ute. Som at en halvtom fryser bruker mer strøm enn en full fryser, siden matvarene kjøler ned hverandre. Eller at det ikke lønner seg å senke temperaturen mer enn ned til ca. 17 grader, for ellers vil vinningen gå opp i spinningen når man skal varme opp huset igjen.

En annen myte er at apparater som står i stand by, står for 20 prosent av det samlede strømforbruket til en husholdning. Det skal godt gjøres at det er sant, for en moderne TV i stand by bruker kanskje 2000 ganger mindre energi enn en panelovn, mens en mobillader bruker 20.000 ganger mindre. Dessuten vil det bitte lille forbruket ikke være bortkastet om vinteren, for det gir jo bare litt ekstra varme til huset.

Hvordan spare strøm?

Hvordan kan man spare strøm på vinteren? Det aller meste av strømmen du bruker, går til oppvarming, varmtvann og fordamping. Det er dette du må gjøre noe med. Glem det andre. Noen vil kanskje også ta med belysning her. Det er ingen tvil om at det går strøm til lys også, men forutsatt at du har byttet til LED-lys og ikke lar det stå på mye lys over alt, vil det nok ikke bety så mye.

For å redusere strømmen som går med til oppvarming, kan man for eksempel etterisolere, senke temperaturen om natten og når du ikke er hjemme, senke temperaturen i rom du ikke bruker så mye, installere varmepumpe eller fyre med ved.

For å bruke mindre strøm til varmtvann kan du dusje mer effektivt. For eksempel ikke la vannet renne mens du såper deg inn. Bruk oppvaskmaskinen, og ikke skyll oppvasken i varmt vann!

Vil du redusere strømmen til fordamping – ikke vask klær før de er skikkelig skitne, og heng vasken opp utendørs når været tillater det. Og søl minst mulig med vannet når du dusjer!