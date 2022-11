Oversettelsens natur (igjen)

Erlend Loe Forfatter

9 minutter siden

Erlend Loe er bokanmelder i Aftenposten.

I tillegg til oversettelsens guddommelige natur finnes også en djevelsk komponent. La oss ikke late som om den ikke er til stede.

Oversetter og foreningsleder i Norsk Oversetterforening Hilde Lyng og oversetter Hedda Vormeland svarte i et kortinnlegg i Aftenposten på min anmeldelse av Cormac McCarthys nye roman «Passasjeren».

Jeg er enig i at det guddommelige i oversettelsens natur eksisterer. Hadde jeg styrt dette landet, ville sentrumsnære gater i hovedstaden hatt navn etter Sverre Dahl, Kristina Solum, Gøril Eldøen, Per Qvale og mange andre av våre fremragende oversettere.

Noe forsvinner

I sommer leste jeg Per Qvales oversettelse av Thomas Manns «Trolldomsfjellet» og måtte gi meg over. Det er mesterlig gjort, og jeg er evig takknemlig over at noen får dette til. Likevel får jeg lyst til å bli god i tysk for å få fullt utbytte av for eksempel Thomas Mann og Thomas Bernhard, to av mine absolutte yndlingsforfattere.

Og det må være lov til å påpeke at noe forsvinner når man oversetter fra ett språk til et annet.

Det er ikke underlig at noen lærer seg italiensk for å kunne lese Dante, fransk for å lese Proust eller norsk for å lese Vesaas. Musikken i Dantes linje: «E caddi come corpo morto cade» («Jeg falt som døde kropper faller» i min veldig omtrentlige og totalt amatørmessige gjengivelse), er uoversettelig. La oss bare innrømme det.

Jeg har en bok hvor fem norske oversettelser av Goethes dikt «Wanderers Nachtlied» er gjengitt på samme side. Flere av dem er fine. Men Goethes ord står like fullt og skinner og vibrerer for seg selv.

Vesaas på fransk

Da jeg gikk på gymnas i Frankrike, leste jeg Vesaas på fransk. Det var en skuffende og fattig opplevelse. Mange år senere møtte jeg oversetteren og forfatteren Juan Gutiérrez-Maupomé på norsk ambassadeselskap i Madrid. Av kjærlighet til norsk språk hadde han bosatt seg i Telemark. Han ville være i Vesaas’ språk, fortalte han.

Det forstår jeg godt. Vesaas er fantastisk og unik. Tonen hans er knyttet til språket. Vesaas er språket. Han bader i det. Stedene han skriver fra, er også knyttet til språket. Ordene kan byttes ut med utenlandske, men sammenhengen mellom stedet, menneskene, språket og ordene er bundet sammen på evig vis.

Og altså, i møte med Cormac McCarthys siste roman på norsk, opplever jeg at noe sentralt forsvinner.

Noe som er vanskelig å sette ord på, men som jeg merker fraværet av fordi jeg har lest hans andre bøker på originalspråket.

Det betyr ikke at jeg ikke respekterer eller er glad for at man forsøker å gjenskape litteraturen hans på norsk. Men det betyr at i tillegg til oversettelsens guddommelige natur, så finnes det også en djevelsk komponent. La oss ikke late som om den ikke er til stede.