Betre kontroll og tilsyn må til

04.07.2023 02:00

Å sikre forbrukartryggleik og luke ut kriminelle i byggenæringa er ei prioritert oppgåve for regjeringa. Problemet er samansett og må møtast på fleire måtar. Departementet har allereie sett i gang arbeidet med å sjå på korleis kontroll og tilsyn betre kan avdekke brot på reglane.

Aftenposten skriv om eit føretak leia av ein person i konkurskarantene som likevel fekk «godkjentstempel» frå Direktoratet for byggkvalitet. Vi må forvente at ei offentleg ordning fungerer etter intensjonen. «Sentral godkjenning» er ei frivillig ordning der byggefirma kan få førehandsvurdert kvalifikasjonar. Ordninga har dei siste åra møtt mykje kritikk, mellom anna frå byggenæringa.

Aftenposten meiner problemet kan løysast med ei mindre endring i byggesaksforskrifta. Problembiletet er mykje meir samansett. Sentral godkjenning er i ein periode på over 20 år blitt flikka på utan at vi har klart å finne den rette tilnærminga. Det viser òg denne saka.

Departementet har hatt dialog med byggenæringa om desse problemstillingane. Dei peiker på at det viktigaste er å styrke reglane for tilsyn og kontroll i byggesaker. Oppdagingsrisikoen for useriøse aktørar er for låg.

Regjeringa har òg sendt på høyring forslag til endringar i plan- og bygningsloven, som både skal sikre forbrukartryggleik og luke ut kriminelle og useriøse aktørar i byggenæringa.

Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister (Sp)