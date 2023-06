Bedrifter ønsker mangfold

29.06.2023 02:00

Aftenposten er forbauset over at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) stiller seg bak regjeringens forslag om kjønnsbalanse i styrer (23. juni).

Støtten er bredt forankret i NHO. Bedrifter ønsker mangfold, men én av tre er ikke fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift.

Vi gikk sammen med regjeringen og Landsorganisasjonen i Norge (LO) i denne saken for å sikre bedriftene en lang og trinnvis overgangsperiode. Selv om loven om fem år vil omfatte flere enn NHOs råd, er det avgjørende med tid til å tilpasse seg.

Forslaget skjermer de minste bedriftene, nettopp fordi et lovpålegg vil være for krevende å gjennomføre for disse. Vi har også vært tydelige på at tiltaket må evalueres løpende.

Lovpålagt kvotering er ikke et foretrukket virkemiddel. Men fordi utviklingen mot bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet går tregt, sa NHO ja til å prøve ut kvotering i selskapsstyrer. Det er et inngripende virkemiddel, men kvotering er ikke et virkemiddel alene for å fremme likestilling.

Likestilling er en viktig verdi i det norske samfunnet. Det er et spørsmål om hva slags samfunn vi vil ha.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff, NHO