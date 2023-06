Hva er galt med gode historier?

Vi har skrevet en bok vi ønsker skal bli lest, svarer Tove Gravdal i dette innlegget.

Alvoret i å stanse en krig forsvinner ikke ved at folk gidder å lese om hvordan det foregår.

26.06.2023 12:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Hilde Henriksen Waage, Sunniva Engh og Ada Nissen ved Universitetet i Osloanklager i Aftenposten 22. juni anmelderne for ikke å stille kritiske spørsmål ved to ferske bøker om norsk fredsdiplomati. Jeg har sammen med Dag Nylander skrevet den ene av dem, om fredsprosessen i Colombia, og er forundret over at vi blir fremstilt som om vi har skrevet en underholdningsbok. Det har vi ikke gjort. Vi har derimot skrevet en bok vi ønsker skal bli lest.

For å oppnå det målet er det nødvendig med litterære grep som driver en fortelling fremover.

Videre reiser forskerne tvil ved hvor troverdig gjengivelsen av folks tanker er. I Colombia-bokens tilfelle kan jeg forsikre om at tankene er gjengitt ved hjelp av aktørene selv. Vi har intervjuet rundt 50 personer – omtrent like mange som Waage snakket med til en forskningsrapport om Osloprosessen fra 2004.

Forskerne hevder at «begrenset vilje til å delta i debatt om egen rolle» kjennetegner utenrikspolitiske memoarbøker. De trekker frem den selvforherligende Midtøsten-megleren Terje Rød-Larsen som standard for alle diplomaters evne til å se seg selv utenfra. Det virker utdatert. Colombia-boken tar opp mange dilemmaer, inkludert dem norske tilretteleggere står oppe i.

Waage, Engh og Nissen erkjenner at diplomatenes fortellinger har verdi. Jeg vil tilføye at de baner veien for forskning ved å vekke debatt og allmenn interesse for temaer det normalt er vanskelig å få penger til å forske på. For ja, norsk offentlighet trenger nyanserte fremstillinger av fredsdiplomatiet.

Forsøket på å stanse krigen i Libya i 2011 mislyktes, og fredsforhandlingene mellom Farc-geriljaen og Colombias myndigheter pågikk i seks år. Begge beretningene illustrerer hvor vanskelig det er å skape fred. Mens en brutal krig pågår i Ukraina, trenger vi slike fortellinger for å forstå at «peacemaking is a risky business», slik Waage skrev i 2004.

Tove Gravdal, journalist og forfatter