Bevar villmarken på Bislingen!

07.05.2023 23:30

Mange har behov for å komme ut i Marka, et unikt område som nås med kun en times tog- eller kjøretur fra Oslo. Det er gratis å gå og å overnatte, hvis folk tar med telt eller hengekøye. Den som vil, kan booke en ubetjent hytte hos Turistforeningen eller velge en markastue hos Skiforeningen med treretters middag og oppredde senger. Uansett gir Marka folkehelse og livskvalitet.

At en av Oslos utelivseiere vil bygge inntil 30 utleiehytter eller hotell på Bislingen, Nordmarkas tak, er ganske uhørt. Sammen med største grunneier Lunner Allmenning vil man bryte med den markakulturen som har utviklet seg gjennom generasjoner, nemlig ikke å kommersialisere Marka for egen vinnings skyld.

I 2023 trengs det å bevare naturen i Markas nordligste del. Etter at Stortinget vedtok markaloven i 2009, har friluftsorganisasjonene og naturvernere levd i fellesskap med skiftende byråds engasjement for å bevare det viktige rekreasjonsområdet rundt landets hovedstad.

Dagens konsept er «alene i skogen», men sannheten er at langt færre vil få oppleve å være alene i skogen hvis planene realiseres. Hytteutbygging vil uansett skjemme terrenget, beslaglegge naturen og lyd- og lysforurense.

I 2023 kan Bislingen tilbakeføres som LNFR-område (landbruks-, natur- og friluftsområde). Med økende innbyggertall både i Oslo og på Harestua/Grua i markakommunen Lunner («Nær naturen, nær byen») kan fremtidens generasjoner takke oss hvis vi får bevart det som fortsatt kan gi villmarksopplevelser.

Bislingen (691 moh.) og de høytliggende bislingflakene er Nordmarkas tak. Området har fortsatt et vilt preg med unikt natur- og dyreliv, men den uberørte naturen kan bli mangelvare. Utbygging «bit for bit» er et fenomen vi kjenner fra norske fjellbygder og hyttekommuner. Ikke alle har råd til å reise opp i fjellheimen eller til hytter flere timer unna byen for å få oppleve villmark. Nå gjelder det å bevare, ikke å «utvikle», å beholde, ikke ødelegge.

Eva Huseby, markaforfatter