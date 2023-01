Støre omskriver virkeligheten

25.01.2023 22:00

Statsminister Jonas Gahr Støres (bildet) svar til forfatter Jan Kjærstad skaper debatt.

Statsminister Jonas Gahr Støres historie om de høye strømprisene består av vage formuleringer, unnlatelser og feil som tåkelegger realitetene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Jonas Gahr Støres svar på forfatter Jan Kjærstads brev innledes med at Russland er den viktigste årsaken til de høye strømprisene.

Tysk energiomstilling har basert seg på russisk gass som balansekraft for ustabil vindkraft som har erstattet stabil kjerne- og kullkraft. Tysk og britisk kjerne- og kullkraft ble fremstilt som forsyningssikkerhet da konsesjon for kablene dit ble gitt i 2013. Siden har disse landene redusert årlig kraftproduksjon med 100 TWh.

Gassprisen steg gjennom 2021 og spratt opp da Russland invaderte Ukraina, men har falt under nivået ved stortingsvalget i 2021.

Støres påstander

Frem til høsten 2021 lå gassprisen under oljeprisen. Så skjøt gassprisen i været. Strømprisen fulgte etter, også i Norge, skriver Støre.

Dette skjedde allerede i juli, to måneder før stortingsvalget. Fra Tysklandskabelen kom i drift i desember 2020, steg strømprisen fra 20 øre til en krone. Prisene sør og nord for Dovre hadde skilt lag. Dette ble ikke nevnt i valgkampen. Støre tåkelegger historikken.

Så hva har egentlig Putin og Europa med norske kraftpriser å gjøre? Er ikke vi selvforsynte? spør Støre.

Tysklandskabelen kan alene overføre det norske kraftoverskuddet og er en naturlig forklaring på tyske gasskraftpriser i Sør-Norge, før Russlands president Vladimir Putin begynte å rasle med sabelen. I nyttårstalen i fjor sa Støre at «strømkrisen har lagt stein til byrden for mange», uten å nevne Russland.

I 2010 var Norge importør. Men uten elektrifisering ville vi knapt hatt importbehov. Importen inneholdt dansk kullkraft. I dag har ikke vindkraftlandet Danmark noe å tilby med mindre det blåser konstant kuling, og elektrifiseringen har kommet opp i 10 TWh årlig.

Vårt kraftsystem er tilpasset en forskjell i forbruk på 7 TWh mellom januar og juli.

Det er væravhengig. Tørre somre og vintre gir mindre kraft og høyere strømpriser, skriver Støre.

Vannkraften er stort sett magasinert og lite væravhengig sammenlignet med vindkraft. Før Tysklandskabelen har strømprisen aldri vært høyere enn 44 øre på årsbasis.

I 2021 og 2022 har vi hatt lange perioder med lite nedbør og lav fyllingsgrad i vannmagasinene. Da må vi trekke på kraft fra nabolandene, skriver Støre.

Fra desember 2020 til august 2022 satte vi produksjonsrekord. Nettoeksporten til kontinentet tilsvarte dreneringen av kraftmagasinene i Sør-Norge.

Forsyningssikkerheten forsvant med overproduksjon fra lager, som gjorde vårt kraftsystem mer væravhengig enn noen gang.

Støre gjentar viktigheten av utveksling uten å skille mellom utveksling med Sverige og nettoeksport til kontinentet. Utveksling betyr at eksport er lik import innen rimelig tid. Med Sverige er det utveksling. Med kontinentet/UK har det vært netto eksport til lageret ble tømt.

Den største kilden til ny kraft vil være å avslutte elektrifisering. I verste fall vil begrenset strømrasjonering hvert 20. år være billigere enn dagens situasjon.

Strømstøtten er den mest omfattende ordningen i Europa, skriver Støre.

Strømforbruket i EU-husholdningene utgjør 25 prosent av energiforbruket. Resten består av direkte bruk av gass, fyringsolje, koks og annet, til en brøkdel av prisen for strøm. Skjerming av husholdninger og bedrifter utgjør likevel 7,5 prosent av tysk bruttonasjonalprodukt, mens den norske strømstøtten utgjør kun 2 prosent av norsk.

Dessuten har staten via Statkraft og kommunale kraftverk dratt inn pengene med moms og betaler kun brøkdeler tilbake. Å sammenligne strømstøtten med noe annet er derfor irrelevant.

Og, Tysklands nasjonalisering av gassimportøren Uniper og EUs innkjøpskartell for gass er neppe i tråd med EUs egne regler.

Støre skryter av økt gasseksport

Dagens gasspriser gir grunn til å spørre om produksjonsvolumet er til gavn, ettersom overproduksjon vil etterlate tyngre og mer viskøs olje med lavere utvinningsgrad.

Dette har presset gassprisen og strømprisen ned. Men å ødelegge oljereserver for å presse gassprisen ned for å få lavere strømpriser i Norge er neppe i tråd med norsk ressursforvaltning.

Løsningen er mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av kraften, skriver Støre som svar på lave og stabile strømpriser.

Det krever tusenvis av vindturbiner og at sentralnettet oppgraderes for å håndtere mer variabel vindkraft. Men Støre vil at vi skal påta oss massive investeringer bare fordi Tyskland og Storbritannia har neglisjert egen kraftforsyning i årevis.

Han fremhever havvind og solkraft mens havvind og solkraft i Norge er ulønnsomt med lave strømpriser.

Ikke Sareptas krukke

De nye kablene har dratt systemet vårt over grensen for hva det tåler, men hvis vi kutter utveksling med andre land, kan vi da være trygge på at de ikke kutter utvekslingen med oss? spør Støre.

Han vil ikke erkjenne hva utveksling betyr. Det er ikke behov for import fra kontinentet med mindre vi tømmer vår forsyningssikkerhet slik vi gjorde gjennom 2021 og 2022.

Dette kommer med andre ord ikke uten dilemmaer, skriver Støre.

Realiteten er at alle dilemmaene som er knyttet til dette, er skapt av politikerne.