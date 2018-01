Dagligvarekjempenes makt er blitt styrket. Igjen. Vi har tre rike vinnere og fem millioner tapere i dagens dagligvaremarked.

Politikerne snakker om mangfold, men småprodusentene er ikke aktuelle for de store guttas høstjakt. Hva slags matmarked ønsker egentlig norske politikere?

Nylig kunne Dagens Næringsliv melde at Marked.no legger ned etter bare 2,5 års drift. Styreleder Ole Vinje peker på at det har tatt for lang tid å få opp omsetningen og lønnsomheten.

Vinje sier de har hatt dårlige innkjøpsbetingelser og at det er vanskelig å trenge inn i dagligvaremarkedet. Det er de tre dagligvarekjempene, Norgesgruppen, COOP og Rema, som bestemmer i dagligvarebransjen.

Konformitetens marked

I dag selges 96 prosent av alle dagligvarer i Norge av tre aktører. Politikere har påpekt behovet for en sunn konkurranse i dagligvaremarkedet. Men det virker som om selv de har måttet gi tapt for dagligvarekjempene.

Hvert eneste år under «den store høstjakten» forhandler «de tre store» priser med leverandørene. Der er det de største og sterkeste som vinner. Hvis resultatet av dette var bedre priser og bedre utvalg, så hadde det i det minste kunne gagnet norske forbrukere.

Men ser vi til vårt naboland Sverige, viser tall fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) at broderfolket har dobbelt så stort utvalg i butikkene som oss, og at vi har Europas høyeste matvarepriser. Når vi hører norske politikere snakke om viktigheten av å sikre et mangfold i matproduksjon og lokal produksjon, skrangler det godt i hodet. Dette henger ikke på greip.

Forbrukerens ønsker

Forbrukere i dag lever i en hverdag der alt skal skje stadig raskere. Med økte kostnader i bompenger og begrensede parkeringsmuligheter, blir biltransport et dyrt gode fremover. Det fører til endringer i våre handlemønstre. Våre tjenester gjør at forbrukere slipper å bruke unødvendig tid og få høye transportkostnader ved å gå i butikken. Vi utfordrer gamle vaner og også dagligvaregigantene.

Norske forbrukere er «early adapters» når det gjelder teknologi og nye produkter. Norsk netthandel går bra, med et økt salg på 14 prosent første halvår 2017. Tjenestene er tilpasset forbrukernes behov. Med et ønske om at færre bruker privatbilen til små ærender er de også er tilpasset samfunnets behov.

Fremtidens matmarked

I fjor slo tjenestene Godtlevert.no og Adamsmatkasse.no seg sammen. Tanken bak var at det vil gi oss større muskler til å stå opp mot dagligvarebransjen. Samlet er vi Norges største matkasseleverandør, og vi er blitt lønnsomme. Likevel er vi en liten aktør i dagligvarebransjen med ca. en halv prosent av markedsandelene.

Vi ønsker å fremheve de små produsentene som kan levere lokal mat, og 95 prosent av alt vi handler er rett fra gård. Mange av våre leverandører er små familieforetak som har opplevd en vekst de siste årene. De er viktige for lokalmiljøet og skaper nye arbeidsplasser. De aller fleste er også leverandører som aldri hadde nådd norske butikkhyller uten nettmataktører som oss.

Matmaktutvalget satte pekefingeren på at maktkonsentrasjonen er et stort problem, men tiltakene uteble. Vi har foreslått at momsen fjernes på netthandel med dagligvarer i en periode på tre til fem år. Det vil øke konkurransekraften til nettmatleverandører som er det eneste alternativet til de tre store dagligvarekjempene.

To av Norges rikeste familier har to tredjedeler av dagligvaremarkedet. Tre aktører har en omsetning på 170 milliarder kroner. Det gir tre vinnere og fem millioner norske forbrukere til tapere. Sånn kan vi ikke ha det.

